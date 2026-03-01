Frente a las cámaras: el tenso cruce de Alexis Gamboa con Ángel Zaldívar tras su expulsión que caldea el ambiente en Alajuelense

La crisis futbolística de Liga Deportiva Alajuelense sumó un nuevo capítulo en la noche de este sábado, al perder 0-2 contra Puntarenas FC con los goles de Kliver Gómez (13′) y Randy Taylor (45′) y caer al sexto lugar del Torneo Clausura 2026, alejándose todavía más de la zona de clasificación a la fase final.

A lo largo del encuentro, los jugadores rojinegros evidenciaron su frustración y malestar por el momento que atraviesa el equipo. Una de las muestras más claras llegó con el desplante de Ronaldo Cisneros a su entrenador, Óscar “Machillo” Ramírez, luego de ser reemplazado en el entretiempo.

La otra tuvo lugar al minuto 62, cuando Alexis Gamboa llegó a destiempo al cruce y le terminó cometiendo una tan innecesaria como fuerte infracción al ex lateral derecho de Saprissa, Gómez. El árbitro Steven Madrigal no dudó y le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor central.

El tenso cruce de Alexis Gamboa con Ángel Zaldívar

La decisión de Madrigal no ameritó discusión por parte del capitán de la Liga, quien emprendió cabizbajo su salida del terreno de juego del Estadio “Lito” Pérez. Pero mientras se dirigía hacia el vestuario, se cruzó con Ángel Zaldívar, que le dijo algo al pasar luego de ponerle las manos en el pecho y la espalda.

La acción del mexicano no le gustó a Gamboa. Le respondió, haciendo además claros ademanes de molestia, y Zaldívar se dio vuelta, gritándole algo más al zaguero de 26 años. Un cruce propio del fútbol, pero que evidencia lo caldeado que se está poniendo el clima puertas adentro en el campeón nacional.

Esta fue la segunda expulsión de un defensa de la Liga en dos partidos. La anterior fue la de Aarón Salazar en el Clásico Nacional, pero ya cumplió su fecha de suspensión y podrá ser utilizado por Óscar Ramírez si así lo desea este martes 3 de marzo, frente a Cartaginés (8.00 p.m.), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

