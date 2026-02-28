Es tendencia:
Camerino caliente en Alajuelense: Ronaldo Cisneros toma una fuerte decisión en contra del Machillo Ramírez

El delantero de Alajuelense reaccionó de una manera que nadie se imaginaba en la interna de la planilla.

Juan Fittipaldi

El delantero sorprendió a todos.
Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense volvió a perder por el campeonato nacional. Esta vez fue por 2-0 en su visita a Puntarenas por la jornada 9 del Clausura 2026. Con esta caída, el conjunto manudo se complica con la clasificación a la fase final.

Lejos está Alajuelense de aquel equipo que ganó la 31 y la tercera Copa Centroamericana consecutiva en cuestión de semanas. Lo más llamativo es que no pasaron más de tres meses desde entonces. Por si fuera poco, la relación entre los protagonistas está muy tensa.

¿Qué pasó entre Machillo Ramírez y Ronaldo Cisneros en la derrota contra Puntarenas?

Según informó Tigo Sports durante la transmisión, hubo diferencias en el camerino. Ronaldo Cisneros, quien fue sustituido al término de los primeros 45 minutos, no participó de la charla que dio el Machillo Ramírez en el entretiempo.

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica tras otra dura derrota de Alajuelense

En la transmisión, aclararon que Cisneros regresó al banquillo del Lito Pérez cinco minutos más tarde del término del primer tiempo. Está claro que no estuvo a gusto con la decisión que tomó Machillo Ramírez de sacarlo en el entretiempo. Por eso, regresó al terreno de juego para sentarse.

Estas acciones demuestran que los ánimos en el camerino de Alajuelense no están para nada bien. Además, se dio una discusión entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar. El defensor central fue expulsado después de una dura entrada contra uno de los futbolistas del Puerto.

En estos momentos, Alajuelense se encuentra a 10 puntos del líder Herediano y está a seis de los puestos de clasificación, aunque podrían ser más debido a que todavía restan partidos por disputarse el día domingo.

