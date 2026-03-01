Alerta en el Mundial 2026: Irán amenaza con no participar y estas son las dos selecciones que FIFA evalúa para reemplazarlo

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente tras los ataques aéreos concertados por Estados Unidos e Israel, desde Irán comenzaron a surgir dudas sobre la participación de su selección de fútbol en la próxima Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La incertidumbre fue instalada por el propio presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien dejó abierta la posibilidad de que el combinado asiático renuncie a disputar el torneo que hospedarán Estados Unidos, México y Canadá.

Irán no quiere ir al Mundial

En declaraciones a la televisión estatal iraní, Taj admitió que la situación del país genera un clima incompatible con la ilusión mundialista. “Es poco probable que podamos esperar con ansias la copa”, señaló el dirigente, quien incluso reconoció que personalmente vería con buenos ojos que el equipo se retire del certamen.

Irán podría bajarse del Mundial (El Ancasti).

Sin embargo, Taj también aclaró que la decisión final no depende exclusivamente de la federación iraní. El caso quedaría en manos de la FIFA, que deberá evaluar la situación si finalmente el país clasificado decide bajarse del torneo.

La posición actual de la FIFA

Desde el organismo rector del fútbol mundial han optado por la cautela. El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró que es prematuro especular sobre una eventual salida de Irán del certamen. “Tuvimos el sorteo de la fase final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro objetivo es que la Copa Mundial sea segura con todos los equipos participantes”, explicó.

Mattias Grafström intentó calmar las aguas (FIFA).

Grafström también añadió que el órgano presidido por Gianni Infantino mantendrá comunicación constante con los gobiernos anfitriones para garantizar la seguridad del torneo. “Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”, afirmó.

Las selecciones que podrían reemplazar a Irán

En caso de que Irán finalmente no participe de la cita máxima, la lógica indicaría que su cupo sea ocupado por otro representante de la Confederación Asiática (AFC), para mantener las ocho plazas asignadas a esa región en el Mundial de 2026. En ese escenario, dos selecciones aparecen como las principales candidatas.

Una de ellas es Emiratos Árabes Unidos, que terminó tercero en el Grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, por detrás de Irán y Uzbekistán. Una solución sencilla sería retirar a Irán de la clasificación y ascender automáticamente a Emiratos a los dos primeros puestos del grupo, lo que le otorgaría el boleto directo al torneo.

Irak se ilusiona con saltarse el repechaje (Offsider-ES).

La otra alternativa sería Irak, que eliminó justamente a Emiratos Árabes Unidos en el playoff asiático por un global de 3-2. El conjunto iraquí se prepara actualmente para disputar un repechaje intercontinental contra Bolivia o Surinam en México el próximo 31 de marzo, por lo que podría argumentar que, por rendimiento deportivo, merece ocupar el lugar si Irán finalmente no acude al Mundial.

