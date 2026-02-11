Olimpia va por la hazaña frente a Club América. Este miércoles, deberá revertir la derrota 2-1 que sufrió en Tegucigalpa para clasificar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
El equipo de Eduardo Espinel tiene argumentos para ilusionarse, a pesar de las marcadas diferencias entre ambas plantillas. En la ida, pudo haber golpeado a las Águilas durante los primeros minutos con las ocasiones que se generó Jorge Benguché, pero terminó inflando la red gracias a una genialidad de Jorge Álvarez.
ver también
En México le faltan al respeto a Olimpia y Eduardo Espinel los manda a callar de esta forma antes de enfrentar al América
Ese tanto mantiene con vida al León, que está obligado a ganarle 2-0 a América debido a la regla del gol de visitante si quiere avanzar de ronda en el torneo (el ganador se medirá en octavos a Philadelphia Union o Defende Force). Un triunfo por la mínima, aunque histórico, sería insuficiente.
Recuerde que tiene dos vías para sintonizar este partido de Concachampions: sumándose a la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.