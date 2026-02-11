Es tendencia:
Olimpia vs. América: EN VIVO y GRATIS el partido de vuelta por la Copa de Campeones Concacaf 2026

Siga el minuto a minuto de América vs. Olimpia, que deberá remontar en el Estadio Ciudad de los Deportes para pasar a los octavos de final de la Concachampions 2026.

Golpe de última hora para América

El periodista León Lecanda (ESPN) afirma que Alejandro Zendejas, la gran figura de las Águilas, finalmente no estará disponible para el duelo con Olimpia. No lo arriesgarán, pues quieren tenerlo en óptimas condiciones para enfrentar este sábado a Chivas en el Clásico Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de vuelta?

La transmisión de América - Olimpia estará a cargo de Disney+ en toda Centroamérica, así como también de ESPN.

¿A qué hora juega América vs. Olimpia?

Según Concacaf, la revancha iniciará a las 7:06 p.m. de Honduras, CDMX y el resto de Centroamérica (8:06 de Panamá).

¡Bienvenido al minuto a minuto de América - Olimpia!

En FCA le traemos la cobertura de este partidazo de Concachampions que albergará el Estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Siga el minuto a minuto de América vs. Olimpia por la Concachampions.
Olimpia va por la hazaña frente a Club América. Este miércoles, deberá revertir la derrota 2-1 que sufrió en Tegucigalpa para clasificar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Eduardo Espinel tiene argumentos para ilusionarse, a pesar de las marcadas diferencias entre ambas plantillas. En la ida, pudo haber golpeado a las Águilas durante los primeros minutos con las ocasiones que se generó Jorge Benguché, pero terminó inflando la red gracias a una genialidad de Jorge Álvarez.

Ese tanto mantiene con vida al León, que está obligado a ganarle 2-0 a América debido a la regla del gol de visitante si quiere avanzar de ronda en el torneo (el ganador se medirá en octavos a Philadelphia Union o Defende Force). Un triunfo por la mínima, aunque histórico, sería insuficiente.

Recuerde que tiene dos vías para sintonizar este partido de Concachampions: sumándose a la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.

