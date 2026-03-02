“Mala leche”: Amarini Villatoro dice lo que pocos se animan sobre Alajuelense y calienta el duelo contra el Machillo Ramírez

De cara al duelo ante la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez en el Torneo Clausura 2026, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro no ocultó su molestia.

El entrenador de Cartaginés cuestionó abiertamente la programación del partido, haciendo énfasis en el poco tiempo de recuperación tras el reciente viaje desde Vancouver y el traslado posterior para enfrentar a San Carlos.

Esto dijo Villatoro sobre la desventaja ante Alajuelense

Amarini Villatoro explicó que apenas dispone de 46 horas para recuperar a un plantel que viene de un desgaste considerable tras 18 horas de viaje y un traslado adicional a San Carlos, una situación que, según reconoció, termina favoreciendo al rival

“Tengo 46 horas para recuperar a un equipo que viene de 18 horas de viaje y un traslado a San Carlos. Entendemos que el rival tiene sus preocupaciones y saca ventaja de eso”, declaró Villatoro en conferencia de prensa.

“En 45 días hemos tenido 13 partidos. Somos los que más han jugado desde enero. Un promedio de tres días por cada partido. Hemos tenido una carga importante que todavía no termina”, finalizó.

Desde Columbia Deportiva se planteó lo siguiente: “¿Hay “mala leche” de Alajuelense en programarle le partido a Cartaginés tan solo 46 horas después de su último juego?”

Amarini Villatoro tendrá que ir sin excusas ante Alajuelense

Villatoro dejó clara su incomodidad por la diferencia en la carga física entre ambos planteles. Alajuelense, que jugó el sábado ante Puntarenas, contará con mayor descanso previo al enfrentamiento del martes.

Pese a las quejas y el desgaste acumulado, Cartaginés deberá presentarse este martes 3 de febrero en el estadio Morera Soto con la misión de repetir lo logrado en el primer duelo del año, cuando venció 1-0 a la Liga en Cartago