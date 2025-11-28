Es tendencia:
En Guatemala confirman la noticia que puede cambiar el futuro de Óscar Santis después de quedarse sin Mundial 2026: “Lo quieren”

Guatemala confirmó una de las noticias menos esperadas para la carrera de Óscar Santis, de cara a la temporada 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Una noticia en Guatemala podría cambiar el futuro de Óscar Santis.
© rrssUna noticia en Guatemala podría cambiar el futuro de Óscar Santis.

Guatemala sufrió el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde creían que la posibilidad de hacer historia estaba más cerca que nunca. Finalmente, el golpe llegó y no lograron clasificarse a la máxima cita. La plantilla lo sufrió.

Después de este impacto, muchas cuestiones se plantean diferente de cara a los próximos desafíos. Mientras se aguarda por la renovación de Luis Fernando Tena, podría haber modificaciones importantes para la Selección Mayor. Y pronto…

Uno de los hombres que se encuentra en pleno análisis de su futuro, es Óscar Santis. Fue la figura del equipo durante la fase final y, aunque su aporte no fue suficiente para alcanzar el boleto, varios clubes se interesaron en su fichaje.

Guatemala se sorprende: Óscar Santis podría regresar a Comunicaciones para 2026

Según la información publicada por El Pelón GT en su cuenta oficial de Facebook, Óscar Santis podría regresar a Comunicaciones. Cuando muchos rumores ponían su nombre en equipos de Europa, un viejo conocido irá a la carga por su ficha.

Los Cremas se encuentran en un plan de reestructuración de cara a la temporada 2026. Iván Franco Sopegno encabezará el proyecto futbolístico que buscará dejar atrás el desastre del 2025. Quedaron en último puesto del Torneo Apertura 2025.

Entre los nombres mencionados aparece el de Santis, quien todavía trabaja en el Antigua GFC. En lo que va de la actual porción anual, disputó 11 partidos, en los que convirtió cuatro goles y otorgó siete asistencias con la camisola verdiblanca.

Los números de Óscar Santis en Comunicaciones

Óscar Santis jugó entre 2020 y 2023 para Comunicaciones, donde logró brillar en el fútbol de Guatemala. Entre esas tres temporadas, tuvo 123 presentaciones de rango oficial, dentro de las cuales convirtió 32 tantos y concretó 23 asistencias.

