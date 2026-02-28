Mario Acevedo tiene el refuerzo que tanto esperaba luego de perder ante Comunicaciones en el Clásico 335

Tras la derrota 1-0 ante Comunicaciones FC en el Clásico 336, el pasado miércoles, los Rojos cambiaron rápidamente el chip y se enfocaron en el compromiso de esta noche frente a Deportivo Marquense, a disputarse en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

ver también No solo fue la derrota en el Clásico: Mario Acevedo y Municipal reciben mala noticia luego de su traspié ante Comunicaciones

El revés en el clásico dejó sensaciones encontradas en el campamento escarlata, especialmente por la falta de contundencia en ofensiva. Ahora, el equipo busca reencontrarse con el triunfo en casa y darle una alegría a su afición en un duelo que puede ser clave para recuperar confianza.

Para este compromiso, el técnico Mario Acevedo dio a conocer la convocatoria oficial, en la que destaca el nombre del ecuatoriano Alejandro Cabeza, quien podría tener su esperado debut con los Rojos.

Cabeza llegó hace unas semanas como refuerzo extranjero, con la misión de aportar soluciones a los problemas en la delantera. Su incorporación generó expectativa entre los aficionados, que esperan que su capacidad goleadora ayude a mejorar la producción ofensiva del equipo.

No obstante, la decisión final estará en manos de Acevedo, quien deberá definir si el atacante arranca como titular o si comienza desde el banquillo. Lo cierto es que su presencia abre una nueva alternativa en ataque para los escarlatas.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nos faltó”: Mario Acevedo lanza fuerte mensaje a sus jugadores tras la derrota de Municipal vs Comunicaciones

Por otra parte, los rojos también se han visto afectados por las lesiones, primero con la del delantero José Carlos Martínez que sufrió un esguince y también está el portero Kenderson Navarro por una molestia muscular.