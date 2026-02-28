Es tendencia:
Mario Acevedo tiene el refuerzo que tanto esperaba luego de perder ante Comunicaciones en el Clásico 335

El equipo escarlata recibe una buena noticia luego de su última derrota frente a los cremas.

Javier Pineda

Los rojos con una buena noticia
Tras la derrota 1-0 ante Comunicaciones FC en el Clásico 336, el pasado miércoles, los Rojos cambiaron rápidamente el chip y se enfocaron en el compromiso de esta noche frente a Deportivo Marquense, a disputarse en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

El revés en el clásico dejó sensaciones encontradas en el campamento escarlata, especialmente por la falta de contundencia en ofensiva. Ahora, el equipo busca reencontrarse con el triunfo en casa y darle una alegría a su afición en un duelo que puede ser clave para recuperar confianza.

Para este compromiso, el técnico Mario Acevedo dio a conocer la convocatoria oficial, en la que destaca el nombre del ecuatoriano Alejandro Cabeza, quien podría tener su esperado debut con los Rojos.

Cabeza llegó hace unas semanas como refuerzo extranjero, con la misión de aportar soluciones a los problemas en la delantera. Su incorporación generó expectativa entre los aficionados, que esperan que su capacidad goleadora ayude a mejorar la producción ofensiva del equipo.

No obstante, la decisión final estará en manos de Acevedo, quien deberá definir si el atacante arranca como titular o si comienza desde el banquillo. Lo cierto es que su presencia abre una nueva alternativa en ataque para los escarlatas.

Por otra parte, los rojos también se han visto afectados por las lesiones, primero con la del delantero José Carlos Martínez que sufrió un esguince y también está el portero Kenderson Navarro por una molestia muscular.

