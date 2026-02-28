Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada, de cara a la Jornada 10

La Jornada 10 del Clausura 2026 empieza hoy sábado 28 de febrero con una agenda cargada y con Comunicaciones, Municipal y Antigua como focos principales. Los cremas de Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa visitan a Guastatoya en un duelo directo que pesa más en la tabla acumulada (la que define el descenso) que en la del torneo corto.

Más tarde juega Municipal, que busca mantenerse en la pelea alta del Clausura cuando reciba a Marquense, uno de los equipos más apremiados por la permanencia. Y el sábado se cierra con Malacateco vs. Antigua, con el vigente bicampeón aguacatero intentando seguir escalando.

ver también A Comunicaciones le salió caro el apoyo de sus aficionados en el Clásico 336 ante Municipal

El domingo se completa la fecha con tres partidos, incluido Achuapa vs. Cobán Imperial (el líder), y el cierre Xelajú vs. Mictlán, otro choque con impacto directo en la lucha por no descender.

Tabla de posiciones Clausura 2026

Tabla acumulada 2025/26 (Apertura 2025 + Clausura 2026)

Los últimos dos se van al descenso.

Así de caliente está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 10

Sábado 28 de febrero

Guastatoya vs. Comunicaciones — 16:00 — TV: Claro Sports

— — Municipal vs. Marquense — 18:00 — TV: Canal 11 (Albavisión)

— — Malacateco vs. Antigua GFC — 20:00 — TV: Claro Sports

Publicidad

Publicidad

Domingo 1° de marzo