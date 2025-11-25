Todo Comunicaciones consternado con el anuncio de la directiva que lo cambia todo tras quedar eliminado: “Reestructuración”

Comunicaciones sufrió más de lo debido durante este 2025. Los malos resultados se vieron acentuados por la dura crisis que azotó a la institución. Cambios dentro de la cúpula dirigencial, salidas abruptas de entrenadores y otros factores dieron en el corazón blanco. Actualmente, mirar la tabla general deprime a la fanaticada.

Los Cremas solamente cosecharon 20 puntos en 21 partidos jugados durante el Torneo Apertura 2025, resultado que los ubica en la última posición del conteo actual y los deja eliminados. Una verdadera catástrofe deportiva para propios y ajenos, quienes están ante la caída de un gigante. Llegar a frenar la misma es un objetivo primordial.

Con esta necesidad, el club emitió un comunicado en el que, además de darle las gracias a sus fieles seguidores, aclara cuál es su situación actual. Explican por qué los resultados no fueron los deseados, y cómo se encuentra la parte económica de cara a la temporada 2026. Prometieron, también, una base sumamente sólida.

Comunicaciones anunció una reestructuración importante y sorprendió a Guatemala

“Comunicaciones FC agradece profundamente a su afición y patrocinadores por el apoyo incondicional mostrado durante la temporada. Su presencia permanente, en cada estadio y en cada momento, sigue demostrando por qué este club es grande dentro y fuera de la cancha. Sabemos que nuestra afición merece más, y ofrecemos una disculpa sincera por no haber estado a la altura de su apoyo“, comenzó.

“Durante el torneo se priorizó la estabilidad financiera del club para asegurar bases sólidas y sostenibles. Fue necesario corregir situaciones administrativas complejas heredadas, que afectaron el funcionamiento institucional. Por el trabajo realizado, hoy Comunicaciones FC cuenta con una estructura ordenada, compromisos al día y un proyecto institucional regularizado que nos permite avanzar con”, continuó.

“Sin embargo, reconocemos que el desempeño en cancha no ha estado a la altura de la historia y exigencia de nuestra institución. Ante la no clasificación a la fase final de este torneo y el análisis realizado, ya se están tomando decisiones concretas para optimizar la planificación deportiva, reforzar áreas clave y establecer lineamientos que impulsen una mejora para el equipo”, profundizó.

El cambio de gestión en Los Cremas fue fundamental para este trabajo a profundidad

“Estamos comprometidos con una gestión seria, transparente y orientada a resultados. Este proceso de revisión y reestructuración marcará el camino para construir un equipo más sólido, competitivo y alineado con los valores que representan al club más grande de Guatemala“, aseguró.

“Hoy más que nunca, el apoyo de nuestra afición es fundamental. Su voz, su energía y su pasión nos inspiran a levantarnos y trabajar con más fuerza. Con su respaldo y el esfuerzo coordinado de todas las áreas del club, Comunicaciones FC resurgirá, como lo ha hecho siempre a lo largo de su historia”, finalizó.