Xelajú podría perderlo: Rubén Silva despertó el interés de un grande de Centroamérica

Xelajú MC ultima detalles para afrontar la revancha con Alajuelense por la serie final de la Copa Centroamericana 2025. Durante este periodo, algunas noticias afectaron al plantel. Tienen que llegar al 100% para afrontar el segundo duelo.

El encuentro de ida finalizó 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, gracias a la magnífica actuación del arquero Rubén Silva. Mostró estar a la altura. Atajó dos penales en los 90 minutos, ante las ejecuciones de Joel Campbell y Celso Borges.

Desde ese momento, algunos rumores empezaron a girar en torno a su persona. Estos mismos afirmaban que el portero cuenta con ofrecimientos importantes de otras instituciones. Prontamente, Silva podría abandonar las filas de Los Chivos.

Rubén Silva podría ser nuevo refuerzo de Comunicaciones para la temporada 2026

Rubén Silva es una pieza clave del equipo en esta Copa Centroamericana 2025, con performances que colaboraron a que el equipo se impusiera. Le convirtieron nueve goles en nueve partidos disputados, en los que tuvo tres vallas invictas.

En medio de su plan de reestructuración para la temporada siguiente, el nombre del uruguayo apareció en el radar de Comunicaciones. Esta información la lanzó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta de X con un enigmático.

El guardameta Silva tiene 33 años y una larga trayectoria en Guatemala, donde vistió los buzos de Mixco, Marquense y Xinabajul, entre otros. Asumió toda la responsabilidad en Xelajú para julio del 2025, en vistas de la gran competencia.

¿Cuándo juegan Xelajú y Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana?

Xelajú y Alajuelense jugarán la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 el miércoles 3 de diciembre en Guatemala. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+.