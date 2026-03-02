Mientras Estados Unidos y Canadá se la quieren robar, joya de Nicaragua consigue dar el salto en la MLS

La Selección de Nicaragua tiene en la Major League Soccer una gran oportunidad para nutrir el combinado pinolero en las próximas presentaciones. Se trata de un buen proyecto como es el de Sebastián Gómez, quien recibió una importante noticia en las últimas horas.

El nacido en Florida fue convocado por primera vez por Seattle Sounders desde que comenzó la temporada 2026. Tras haberse ausentado en la primera jornada, estuvo presente en la derrota por 2-1 frente al Real Salt Lake.

Si bien no sumó minutos, Gómez ya se está ganando un lugar en el primer equipo luego de tener participación en el Tacoma Defiance, club filial de Seattle. Con esta noticia, Nicaragua tiene que trabajar para asegurarse al futbolista de 19 años.

Nicaragua podría perder a Sebastián Gómez

Por su lugar de nacimiento, puede representar a Estados Unidos. No es la única selección en la que podría jugar, ya que tiene raíces canadienses por parte de su familia paterna, al igual que la nacionalidad nicaragüense.

Gómez en el Tacoma Defiance.

Sebastián Gómez no tiene experiencia en selecciones nacionales, por lo que puede ser parte de cualquiera de los tres países mencionados. Hoy, la Selección de Nicaragua es la que más posibilidades tiene de quedarse con la promesa de Seattle Sounders.

Tiempo atrás, el nacido en Boca Raton se mostró interesado en formar parte de los Pinoleros. Actualmente, resulta complicada su convocatoria, ya que la Federación Nicaragüense aún no confirmó al entrenador que estará al mando en la fecha FIFA de marzo.

En resumen

Sebastián Gómez, de 19 años, recibió su primera convocatoria con Seattle Sounders en 2026.

El futbolista nacido en Florida posee triple nacionalidad: estadounidense, nicaragüense y canadiense.

posee triple nacionalidad: estadounidense, nicaragüense y canadiense. Nicaragua no tiene entrenador confirmado para la fecha FIFA de marzo de este año.