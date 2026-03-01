Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

José Francisco Molina ya debe estar pensando en el primer listado de convocados que presentará con la Selección de Honduras para el juego amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo y que se disputará en España.

Molina dejó claro que no mirará la edad de los futbolistas para entrar en las convocatorias de la selección y que lo único que verá es la capacidad del jugador para aportarle a La H.

En ese sentido, Luis Palma ya mandó un mensaje al nuevo entrenador de la Selección de Honduras al recuperar su faceta goleadora en Polonia.

Luego de casi cuatro mes sin poder anotar un gol, Luis Palma volvió a mecer las redes en la liga de Polonia y anotar ante Raków Częstochowa por la jornada 23 del torneo.

De seguir así, sin duda Luis Palma será uno de los convocados para disputar el encuentro ante los sudamericanos en Leganés, España.

El gol de Luis Palma

Luis Palma logró vencer la potería del Rakow tras recibir una gran asistencia de Ali. El hondureño llegó justo para cerrar la pinza y poner el 2-2 en ese momento.

Palma no anotaba con el club desde noviembre de 2025. Con esta anotación llegó a cinco y ha repartido cuatro asistencias en 20 encuentros disputados.

