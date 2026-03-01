Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

Luis Palma sigue sumando enteros con el Lech Poznan en Polonia, equipo en el que se ha convertido en titular indiscutido.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Luis Palma sigue destacando con el Lech Poznan de la primera división de Polonia.
Luis Palma sigue destacando con el Lech Poznan de la primera división de Polonia.

José Francisco Molina ya debe estar pensando en el primer listado de convocados que presentará con la Selección de Honduras para el juego amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo y que se disputará en España.

Molina dejó claro que no mirará la edad de los futbolistas para entrar en las convocatorias de la selección y que lo único que verá es la capacidad del jugador para aportarle a La H.

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

ver también

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

En ese sentido, Luis Palma ya mandó un mensaje al nuevo entrenador de la Selección de Honduras al recuperar su faceta goleadora en Polonia.

Luego de casi cuatro mes sin poder anotar un gol, Luis Palma volvió a mecer las redes en la liga de Polonia y anotar ante Raków Częstochowa por la jornada 23 del torneo.

De seguir así, sin duda Luis Palma será uno de los convocados para disputar el encuentro ante los sudamericanos en Leganés, España.

José Francisco Molina dio sus primeras palabras como DT de Honduras y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

ver también

José Francisco Molina dio sus primeras palabras como DT de Honduras y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

El gol de Luis Palma

Luis Palma logró vencer la potería del Rakow tras recibir una gran asistencia de Ali. El hondureño llegó justo para cerrar la pinza y poner el 2-2 en ese momento.

Publicidad

Palma no anotaba con el club desde noviembre de 2025. Con esta anotación llegó a cinco y ha repartido cuatro asistencias en 20 encuentros disputados.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Diego Vázquez aturde a la Selección de Honduras dando la estocada que nadie esperaba: "Clasificada"
Honduras

Diego Vázquez aturde a la Selección de Honduras dando la estocada que nadie esperaba: "Clasificada"

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe
Honduras

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

José Francisco Molina lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores
Honduras

José Francisco Molina lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

Se fue de Alajuelense tras ganar la 31, pero pidió volver en medio de la crisis
Liga Deportiva Alajuelense

Se fue de Alajuelense tras ganar la 31, pero pidió volver en medio de la crisis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo