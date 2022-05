Municipal vs. Comunicaciones disputarán la final de ida del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala. Enterate día, horario y canal de TV para verla EN VIVO y EN DIRECTO.

Municipal vs Comunicaciones: cuándo, dónde y por qué canal ver la final de ida del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala

Siete años después, Municipal y Comunicaciones se verán las caras en la final de ida del Torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala. Clásico 321 al cual llegan con el historial empatado fruto de 109 triunfos para cada lado y 102 igualdades. Aunque también con una cuota de incertidumbre: Stheven Robles y Matías Rotondi están siendo investigados por el Órgano Disciplinario y podrían perderse ambas finales si se cumple con el Artículo 77 del Reglamento.

Municipal vs. Comunicaciones: fecha, horario y por dónde ver el Clásico 321

La final del ida entre Municipal y Comunicaciones se jugará el jueves 26 de mayo, a las 15:00 horas de Guatemala, en el Estadio "El Trébol" y se podrá ver EN VIVO por Canal 11 .

Municipal vs. Comunicaciones: cómo llegan los cremas

Los pupilos de Willy Coito Olivera vienen de eliminar a Malacateco en las semifinales con un global de 1-1, amparándose en la mejor ubicación en la tabla para avanzar. "El equipo jugó bien al fútbol. Generamos muchas ocasiones de gol, lamentablemente no fuimos certeros y tenemos que ver cómo lo mejoramos. Claro que preocupa", aseguró el DT, quien no podrá contar con Jorge Aparicio. Esta final les ofrece nuevamente la chance de coronarse, algo que no consiguen desde el Clausura 2015 cuando vencieron 4-3 en el global a Municipal.

Municipal vs. Comunicaciones: cómo llegan los rojos

El conjunto de José Saturnino Cardozo recientemente dejó en el camino a Guastatoya, también gracias a una mejor posición en la tabla, tras igualar 2-2. Sin embargo, en la vuelta fue expulsado José Morales y se le castigó con dos partidos de suspensión. Misma sanción que debiera correr para Matías Rotondi —y Stheven Robles en los albos—, aunque el Órgano Disciplinario aún no se expidió al respecto. Este será el regreso de los escarlatas a una instancia decisiva luego de dos temporadas tras campeonar en el Apertura 2019.

Municipal vs. Comunicaciones: último partido entre ambos

Municipal y Comunicaciones se vieron las caras por última vez el 3 de abril, en el marco de la jornada 15 del actual Clausura. Aquel clásico finalizó 2-0 a favor de los cremas gracias a los tantos de Juan Anangonó (5') y Alexander Larín (90').