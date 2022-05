El Torneo Clausura 2022del futbol de Guatemala definió a sus finalistas, luego que Municipal lograra su pase la tarde de hoy luego eliminar a Guastatoya con un global de 2-2 y viéndose beneficiado por el factor de su mejor ubicación en la tabla, consiguió su pase donde ahora enfrentará a Comunicaciones en la pelea por el título.

Los Rojos y guastatoyanos llegaban al partido de vuelta con un empate de 1-1, por lo que de terminar así los escarlatas les bastaba para avanzar por tener un gol de visita, mientras los amarillos necesitaban ganar, para inclinar la serie a su favor, por lo que el duelo prometía emociones y más ante el buen marco de público que llegó al estadio de El Trébol.

El partido

El conjunto Pecho Amarillo llegó al reducto local con la urgencia del triunfo y no se intimidaron por la presión, jugaron de tu a tú y rápidamente lograron ponerse adelante en el marcador, cuando el argentino Matías Galvalíz sacó un derechazo para hacer el 1-0 y así silenciar a los aficionados, que ya temían una eliminación más en semifinales.

Pero en el complemento, los Rojos sacaron la casta, trataron de buscar el tanto que por lo menos le diera la paridad, el cual llegó hasta el minuto 77, cuando Rudy Barrientos recibió un balón en las afueras del área y con un disparo colocado venció a Adrián De Lemos, para marcar el 1-1 final con el que se confirmó el pase.

Comunicaciones y Municipal volverán a enfrentarse en una Gran Final luego de siete años de no hacerlo, ambos intentarán reencontrarse con el título, los albos no se coronan desde el 2015 y los rojos no saben que es levanta el trofeo desde el 2019.