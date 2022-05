Es un hecho: Comunicaciones y Municipal se enfrentarán en la final del Torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional. Clásico 321 que despierta emoción, pues además de desempatar el historial —109 triunfos para cada lado y 102 empates— los reunirá en una instancia decisiva siete años después. Como es de esperarse, en Ciudad de Guatemala reina cierto nerviosismo. Aunque este sentimiento se vio exacerbado en las últimas horas debido a que tanto Rojos como Cremas podrían perder futbolistas relevantes.

Según se conoció, en el caso del conjunto dirigido por José Saturnino Cardozo es nada más y nada menos que su goleador, Matías Rotondi, quien podría ausentarse por sanción. En la semifinal de vuelta ante Guastatoya, el delantero argentino anotó el 1-1 que les dio la clasificación in extremis y protagonizó un festejo provocativo contra la afición Pecho Amarillo. Conducta que según el Artículo 77 del Reglamento Disciplinario de la Liga Nacional podría suponerle dos partidos de suspensión.

Apartado que también podría aplicarse contra Stheven Robles por el lado de Comunicaciones. Días atrás, en una situación idéntica, el lateral chapín tuvo un accionar desmedido cuando los Cremas marcaron el 1-1 ante Malacateco en la ida gracias a Rubilio Castillo. ¿Cuál fue el gesto? Un claro corte de manga hacia donde se encontraba la hinchada de los Toros. Finalemente, la serie se resolvió con un empate 0-0 en el Doroteo Guamuch Flores que le dio el boleto a los Albos por mejor ubicación en la tabla.

Empero, la algarabía del resultado conseguido en la vuelta mermó cuando Jorge Aparicio salió de la cancha al 81' por una lesión a minutos de haber ingresado. Situación en la cual se profundizó recientemente de forma extraoficial, llevando preocupación a Willy Coito Olivera y también a Luis Fernando Tena en la Selección Nacional: el mediocampista habría sufrido un esguince grado 3 en su tobillo izquierdo que lo dejaría sin acción durante al menos un mes.

A la espera de un reporte médico del club, se teme que se pierda las finales ante Municipal, pautadas para el jueves 26 de mayo y el domingo 29 de dicho mes. Aunque esta desazón también se traslada a la Azul y Blanco, que debutará en la Liga B de la Nations League el jueves 2 de junio contra Guayana Francesa. "La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga", dice la imagen que Aparicio publicó en sus redes sociales.