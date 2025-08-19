“Endeudado”: sale a la luz toda la verdad sobre el problema que golpea a Guatemala y le quita el sueño a Luis Fernando Tena rumbo al Mundial 2026

Guatemala se encuentra en medio de un problema sumamente grave. Esto puede modificar los planes de Luis Fernando Tena para la próxima Copa del Mundo. No podría continuar su camino tal y como lo imaginó. Peligra el gran sueño chapín.

Selección Nacional está próxima a disputar la tercera parte de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para obtener el boleto directo, deberá sacar la mayor cantidad de unidades posibles en las tres ventanas de dos partidos cada una que se avecinan.

La Bicolor comparte el Grupo A con Panamá, Surinam y El Salvador. El primero de ellos clasificará inmediatamente, mientras que el escolta deberá estar entre los dos mejores segundos para ir al nuevo sistema de repechaje impuesto por FIFA.

Una de las más grandes preocupaciones con las que Tena cuenta para esto, es la conformidad y el apoyo del público. Para eso, necesitaba que el Estadio Doroteo Guamuch Flores estuviese habilitado, por lo menos, para el mes de noviembre.

Guatemala sufre descontento de Luis Fernando Tena: duras complicaciones en el Estadio Doroteo Guamuch Flores

La apariencia actual del Estadio Doroteo Guamuch Flores tiene a los aficionados hundidos en una profunda preocupación. Nadie se esperaba que las obras estén como se ven en este duro presente, cuando hasta deberían estar por finalizarse.

Guatemala cambió su localía desde el pasado 6 de enero del 2025, cuando todo comenzó a modificarse en el Doroteo Flores. Esto molestó a Luis Fernando Tena porque está convencido de que allí se siente mucho más a los fanáticos chapines.

Tal como afirmó la CDAG, las obras contemplan una sustitución casi completa en el sistema de drenaje, la instalación de un césped híbrido nunca antes visto en los estadios de Centroamérica, y desinstalación de 6000 metros cuadrados en pista.

Además del corte sobre al suelo dedicado al atletismo, iban a demolerse cajas de arena en las fosas de salto en largo, junto con las banquetas de concreto. Esto es lo que conjugaría una reforma integral, prácticamente. Cambios desde la entrada.

La importante deuda económica por el Estadio Doroteo Guamuch Flores

La Constructora y Distribuidora Bremar es la adjudicataria del remozamiento, a través del Acuerdo No. 198/2024 – CE-CDAG. Este se emitió mediante el Comité Ejecutivo de la CDAG. El valor económico total es de impactantes Q32.4 millones.

Según la información comunicada en Tiki Taka y reproducida por Pizarra GT, una deuda de cuatro meses se acumula actualmente. La misma debería pasar desde el Ministerio de Finanzas a Deportes, para que se retomen las actividades en la obra.

El objetivo de la reconstrucción es modernizar la infraestructura y prestaciones de este, el principal escenario deportivo de Guatemala. El atraso en pagos derivó en un lógico paro en los trabajos, por lo que no se conoce su fecha de finalización.

A sabiendas de que no iba a poder utilizarse para enfrentar a El Salvador este 4 de septiembre, la idea de Luis Fernando Tena era que allí se disputaran los dos partidos correspondientes al mes de noviembre, para definir las Eliminatorias.