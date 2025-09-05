Este viernes, comenzará el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026. En el segundo turno, se enfrentarán en el Estadio Nacional de Managua, la Selección de Nicaragua frente a la de Costa Rica. Horas antes, se jugará el otro juego correspondiente al grupo entre Honduras y Haití.

La previa del partido inició este jueves con mucha polémica, luego de la conferencia de prensa que brindó Marco Antonio Figueroa. El DT de los Pinoleros disparó con todo contra Keylor Navas y levantó sospechas por la designación de un árbitro mexicano y un supuesto vínculo con los Ticos.

Miguel Herrera, por su parte, prefirió omitir las acusaciones del Fantasma Figueroa y calificó sus palabras como tonterías. Todo quedará por verse en el campo de juego. También habrá mucha expectativa en los banquillos y cómo se saludarán ambos entrenadores después de este cruce en las conferencias.

Publicidad

Publicidad

ver también “Llenarle la canasta”: Fantasma Figueroa desprecia a Keylor Navas y enfurece a toda Costa Rica antes del partido con Nicaragua

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial 2026?

El partido entre Nicaragua y Costa Rica por la primera jornada del Grupo C comenzará este viernes 5 de septiembre a las 20 horas de Centroamérica (21:00 de Panamá).

ver también Sufre Nicaragua: Fantasma Figueroa confirma la peor noticia y es obligado a tomar una decisión antes de enfrentar a Costa Rica

¿Cómo ver Nicaragua vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El encuentro entre nicas y ticos podrá sintonizarse en ambos países. En Nicaragua, será televisado por Azteca Deportes, Tigo Sports Nicaragua y Nicasports (también lo transmitirá por su aplicación).

Publicidad

En Costa Rica, el juego se verá por Tigo Sports Costa Rica y Repretel Canal 6.

¿Cómo llega Nicaragua?

Los Pinoleros no disputaron la Copa Oro, ya que no pudieron superar la instancia de repechaje. Su último partido oficial fue el pasado 11 de junio, cuando cayeron derrotados por 3-0 frente a Panamá. El Fantasma llega muy cuestionado por la afición nica, debido a resultados adversos. Sin embargo, logró clasificar a Nicaragua por primera vez a esta instancia.

Publicidad

¿Cómo llega Costa Rica?

ver también Sorpresa en Costa Rica: el Piojo Herrera toma una decisión a contramano de la afición para enfrentar a Nicaragua

Los Ticos, en cambio, tuvieron una buena actuación en la Copa Oro. Fueron eliminados en la instancia de los penales por el local Estados Unidos. La experiencia y jerarquía del seleccionado costarricense lo ponen como el favorito, pero desde Nicaragua, por las palabras de su entrenador, irán al límite en cada jugada. Por eso, será una batalla difícil para los de Miguel Herrera.