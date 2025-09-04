Este viernes, Costa Rica y Nicaragua se verán las caras en el Estadio Nacional de Managua. Será la primera jornada de la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf.

Como es habitual en él, Marco Antonio Figueroa, apodado como el Fantasma, habló en la previa del duelo frente a los Ticos y no demoró en ponerle polémica. Fiel a su estilo, respondió sin pelos en la lengua a las preguntas que le hicieron en conferencia de prensa.

La respuesta de Fantasma Figueroa cuando le preguntaron sobre Keylor Navas que dejó a todos sorprendidos

Cuando le consultaron sobre la presencia de Keylor Navas en la portería y qué le generaba esto, no dudó en contestar con total sinceridad. “Tiene dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es uno de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, sus Champions, pero no es el de 20 años. Si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto“, despreció el técnico chileno.

Llamó la atención en toda Costa Rica esta respuesta del DT de la Selección de Nicaragua, especialmente por el detalle de su edad. Keylor Navas ha demostrado que sigue en plenitud. Sus tapadas en la Copa Oro con La Sele y su gran rendimiento en clubes como Newell’s y Pumas dejaron en claro que está más vigente que nunca.

Horas antes de la conferencia del entrenador de los Pinoleros, el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, habló también sobre la figura de Keylor y dejó palabras similares a las de Figueroa. Hizo énfasis en la expectativa de meterle un gol al portero tico.

Con estas declaraciones en la previa, el partido entre Costa Rica y Nicaragua toma un clima mucho más caliente que lo esperado. Las respuestas del Fantasma Figueroa, antes del inicio, podrían funcionarle a los Ticos como una motivación extra para que Keylor Navas no reciba ningún gol.

