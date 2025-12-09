Dax Palmer entre la Premier League y la Bundesliga: Saprissa revela el detalle inesperado sobre su salto a Europa

Este martes, Erick Lonnis, directivo del Deportivo Saprissa, reconfirmó algo que los aficionados morados ya tenían asumido: Dax Palmer fue vendido al Alcorcón, club que compite en la tercera categoría del fútbol español.

Pero lo que no se conocía en Tibás eran los pormenores de la negociación, y el histórico ex portero no dudó en hacerlos públicos, revelando un detalle que podría cambiar por completo el futuro del volante de 18 años.

Los detalles detrás de la venta de Dax Palmer

“Lo de Dax ha sido una negociación bastante interesante. Este grupo adquirió los derechos deportivos y económicos de Dax, pero había otras oportunidades. Para bien del jugador ha sido una negociación muy buena, para él y para la institución”, declaró Lonnis.

“Hemos vendido el 50% de los derechos del jugador a un grupo que se llama Global Football Holdings. Va a ser un enorme paso para él y mantenemos el 50% de los derechos”, añadió el presidente del Comité Técnico del Monstruo.

Este anuncio significa dos cosas importantes para Saprissa: primero, Palmer ya pertenece a una red internacional de clubes, no solo al Alcorcón. Segundo, la mitad de su ficha sigue siendo morada, por lo que un futuro traspaso a una liga mayor beneficiaría directamente al club tibaseño.

GFH, una escalera a la élite

Global Football Holdings (GFH) es un conglomerado internacional de inversión futbolística que administra una red de clubes en distintas ligas europeas. Entre los equipos vinculados destacan el Augsburgo de la Bundesliga y el Crystal Palace de la Premier League, además del propio Alcorcón, Brøndby (Dinamarca), ADO Den Haag (Países Bajos), Beveren (Bélgica) y Estoril Praia (Portugal).

GFH se caracteriza por mover jóvenes talentos dentro de su propia red de equipos, permitiendo que jugadores promisorios den saltos progresivos hacia ligas más competitivas sin depender de negociaciones externas.

La promesa morada se irá a España (Saprissa).

Para Dax Palmer, esto significa que su llegada a España podría ser solo el primer peldaño de un proyecto pensado para impulsarlo hacia una de las grandes ligas del mundo. Si rinde bien en Alcorcón, GFH podría promoverlo internamente hacia clubes que compiten en la élite del Viejo Continente.

Saprissa, al retener el 50% de los derechos económicos, también se deja abierta la puerta a una eventual ganancia significativa si Palmer termina en la Bundesliga, la Premier o cualquier otro club de élite.