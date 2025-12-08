Tras conocer a los rivales que tendrá en el Mundial 2026, la Selección de Panamá ya sabe dónde jugará los tres partidos correspondientes al Grupo L. Tendrá los dos primeros juegos en Toronto y luego cerrará la fase de grupos en la ciudad de Nueva Jersey.

El estreno de los dirigidos por Thomas Christiansen será el 17 de junio en el juego decisivo contra Ghana en el Toronto Stadium. En la segunda jornada, los Canaleros enfrentarán a Croacia seis días después en el mismo estadio.

Por esta decisión de logística de la FIFA, en Panamá ya trabajan para facilitarle las cosas al seleccionado canalero. La idea es que viajen lo menos posible y no pierdan tiempo en descansar teniendo en cuenta la exigencia de los partidos que se avecinan.

Panamá quiere armar su campamento en Toronto para el Mundial 2026

Por este motivo, en Panamá planean armar el campamento base en el que se hospedará durante varias semanas muy cerca del estadio de la ciudad de Toronto. Christian Núñez, director de selecciones, lo confirmó en una entrevista con Telemetro.

“Ya lo hablamos con Thomas Christiansen, vamos a apuntar directamente a conseguir que nuestra sede sea en Toronto o muy cerca de Toronto. Repito, para nosotros es muy positivo jugar los dos primeros partidos en Toronto, menos movilizaciones, vuelo directo Panamá-Toronto, entonces va a ser positivo tanto para nosotros como delegación como para nuestros fanáticos también”, contó Núñez.

Con esta decisión, Panamá solo debería viajar para el último partido contra Inglaterra que jugará el 27 de junio en Nueva Jersey. Desde Toronto a esta ciudad el vuelo dura cerca de dos horas.

