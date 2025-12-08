Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

“Ya lo hablamos con Thomas Christiansen”: Panamá confirma una tajante decisión que involucra a la FIFA para el Mundial 2026

Pensando en lo que será el Mundial 2026, Panamá ya se mueve para buscar el beneficio de Thomas Christiansen.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El técnico danés se verá beneficiado por la última decisión de Panamá.
© Getty ImagesEl técnico danés se verá beneficiado por la última decisión de Panamá.

Tras conocer a los rivales que tendrá en el Mundial 2026, la Selección de Panamá ya sabe dónde jugará los tres partidos correspondientes al Grupo L. Tendrá los dos primeros juegos en Toronto y luego cerrará la fase de grupos en la ciudad de Nueva Jersey.

El estreno de los dirigidos por Thomas Christiansen será el 17 de junio en el juego decisivo contra Ghana en el Toronto Stadium. En la segunda jornada, los Canaleros enfrentarán a Croacia seis días después en el mismo estadio.

Por esta decisión de logística de la FIFA, en Panamá ya trabajan para facilitarle las cosas al seleccionado canalero. La idea es que viajen lo menos posible y no pierdan tiempo en descansar teniendo en cuenta la exigencia de los partidos que se avecinan.

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

ver también

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

Panamá quiere armar su campamento en Toronto para el Mundial 2026

Por este motivo, en Panamá planean armar el campamento base en el que se hospedará durante varias semanas muy cerca del estadio de la ciudad de Toronto. Christian Núñez, director de selecciones, lo confirmó en una entrevista con Telemetro.

Ya lo hablamos con Thomas Christiansen, vamos a apuntar directamente a conseguir que nuestra sede sea en Toronto o muy cerca de Toronto. Repito, para nosotros es muy positivo jugar los dos primeros partidos en Toronto, menos movilizaciones, vuelo directo Panamá-Toronto, entonces va a ser positivo tanto para nosotros como delegación como para nuestros fanáticos también”, contó Núñez.

Con esta decisión, Panamá solo debería viajar para el último partido contra Inglaterra que jugará el 27 de junio en Nueva Jersey. Desde Toronto a esta ciudad el vuelo dura cerca de dos horas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Acá están las pruebas: FIFA expone de la peor forma a Honduras en el sorteo del Mundial 2026
Honduras

Acá están las pruebas: FIFA expone de la peor forma a Honduras en el sorteo del Mundial 2026

Mientras Panamá conoció sus rivales en el Mundial, selección de Concacaf recibe duro golpe camino al 2030
Concacaf

Mientras Panamá conoció sus rivales en el Mundial, selección de Concacaf recibe duro golpe camino al 2030

Predijo el 11-S, Chernóbil y lanzó una profecía para el sorteo del Mundial 2026
Panama

Predijo el 11-S, Chernóbil y lanzó una profecía para el sorteo del Mundial 2026

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición
Deportivo Saprissa

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo