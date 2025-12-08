Luis Fernando Tena termina su contrato con la Selección de Guatemala en este mes de diciembre. Después de finalizar el proceso mundialista, en el que se quedó muy cerca de lograr el sueño de la Copa del Mundo, en la Federación de Guatemala siempre tuvieron una postura muy clara.

La idea de Gerardo Paiz fue la de renovarle, ya que el ciclo de Tena tuvo más buenas que malas a pesar de no haber clasificado al Mundial 2026. Este lunes, tras varios rumores sobre la decisión que tomaría el DT, ya se confirmó de manera oficial.

Luis Fernando Tena renovó su contrato con la Selección de Guatemala

“La Federación de Fútbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-2030“, comunicó la Federación sobre la renovación del técnico mexicano.

De esta manera, Tena extiende su contrato hasta diciembre de 2030 con el objetivo de seguir mejorando lo hecho en el seleccionado chapín hasta ahora. Sin la clasificación al Mundial, la próxima misión de la Azul y Blanco será la Liga de Naciones Concacaf.

Foto: Federación de Guatemala

Con esta novedad, el seleccionado chapín ya tiene confirmado a su entrenador para afrontar el 2026. La Azul y Blanco solo protagonizará partidos amistosos hasta que finalice la Copa del Mundo.

Desde su arribo en 2021, Tena dirigió un total de 59 partidos contando todas las competiciones. Ganó 25, empató 13 y perdió 21. Entre los partidos más destacados están los de la Copa Oro 2025 contra Jamaica y el de los cuartos de final ante Canadá, en el que terminó ganando por penales.