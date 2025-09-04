Sorpresa en Costa Rica: el Piojo Herrera toma una decisión a contramano de la afición para enfrentar a Nicaragua.

Se aproxima el debut de la Selección de Costa Rica en la última ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tendrá lugar este jueves, frente a Nicaragua y lo albergará el Estadio Nacional de Managua, a cuyo campo de juego le estuvieron prestando especial atención desde el cuerpo técnico de Miguel Herrera por su césped sintético.

A pesar de esta dificultad y del crecimiento futbolístico experimentado por los nicaragüenses bajo el mando del “Fantasma” Figueroa, la Sele deberá ganar para no complicarse en el Grupo C, que comparte también con Honduras y Haití: el objetivo es quedar primera para clasificar de forma directa a la séptima cita mundialista de su historia.

Con todo esto sobre la balanza, el estratega mexicano ya habría definido la alineación para enfrentar a la Azul y Blanco. Eso sí, con una sorpresa que probablemente no será del gusto de los aficionados costarricenses.

La polémica decisión de Miguel Herrera para enfrentar a Nicaragua

Según la información revelada por el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, el “Piojo” Herrera prácticamente no realizará modificaciones en el once de Costa Rica para visitar a Nicaragua. El único cambio obligado será en la zaga, debido a la lesión de Jeyland Mitchell.

Y en lugar del flamante central del Sturm Graz de Polonia, jugará Alexis Gamboa. De esta forma, quedará relegado el defensa que la afición tiene en mejor estima por su gran presente: Santiago van der Putten, quien viene de ser figura en el clásico que Alajuelense le ganó a Saprissa y estuvo cerca de ser fichado por el Barcelona B.

Al final, Herrera apostó por la experiencia del subcapitán de la Liga, quien completó los diez partidos que disputó su equipo hasta el momento entre el Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana. Por su parte, van der Putten irá al banco junto a Julio Cascante, quien sufrió un golpe en el entrenamiento (no sería de gravedad).

La alineación de Costa Rica para enfrentar a Nicaragua