Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Sufre Nicaragua: Fantasma Figueroa confirma la peor noticia y es obligado a tomar una decisión antes de enfrentar a Costa Rica

En la previa del inicio de la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas, Nicaragua sufre una mala noticia entre sus convocados.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Fantasma Figueroa confirma la peor noticia antes de enfrentar a Costa Rica
© FENIFUTFantasma Figueroa confirma la peor noticia antes de enfrentar a Costa Rica

La Selección de Nicaragua se prepara para afrontar un partido más que fundamental en su sueño de asistir por primera vez a una Copa del Mundo. Los Pinoleros tienen en claro que deben hacer un buen papel en tierras nicaragüenses para lograr el objetivo.

La última ronda de las Eliminatorias Mundialistas comenzará el próximo viernes para el conjunto nica. Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa serán locales en el Estadio Nacional y tendrán en frente a la Selección de Costa Rica, una de las candidatas a quedarse con el cupo directo al Mundial 2026.

Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba para las Eliminatorias

ver también

Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba para las Eliminatorias

En la previa de un partido tan importante para Nicaragua, el Fantasma Figueroa confirmó una noticia muy mala que lo obliga a tomar decisiones sobre la marcha. Tres jugadores fueron dados de baja por lesión y no estarán presentes en esta doble fecha de Eliminatorias.

Publicidad

A través de un comunicado oficial, la Federación Nicaragüense reveló que Cristian Reyes, Juan Luis Pérez y Matías Belli no seguirán en la convocatoria después de haber sido evaluados por el cuerpo médico. “Regresarán a sus respectivos clubes a continuar con su recuperación“, informó la FENIFUT.

Publicidad

Los nuevos convocados por el Fantasma Figueroa en Nicaragua

Al mismo tiempo, se confirmó por decisión del Fantasma Figueroa que Ebert Martínez y Marlon López serán los reemplazos. El zaguero central del Real Estelí será quien suceda a los dos centrales, mientras que Marlon reemplazará a Belli en el medio del campo.

Lo confirma MisterChip: Nicaragua consigue el logro que impacta a nivel mundial y que nadie tenía en sus planes

ver también

Lo confirma MisterChip: Nicaragua consigue el logro que impacta a nivel mundial y que nadie tenía en sus planes

De esta manera, el técnico chileno tendrá a disposición a 23 nombres para afrontar el partido del viernes frente a Costa Rica. Lo mismo para el duelo por la segunda fecha ante Honduras en Tegucigalpa el martes 9 de septiembre.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¡Lo celebran Costa Rica y Honduras! El Fantasma Figueroa y Nicaragua se quedan sin una de sus figuras
Nicaragua

¡Lo celebran Costa Rica y Honduras! El Fantasma Figueroa y Nicaragua se quedan sin una de sus figuras

Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba
Nicaragua

Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba

"No juega": Piojo Herrera sacude a La Sele con un mensaje que dispara las alarmas
Costa Rica

"No juega": Piojo Herrera sacude a La Sele con un mensaje que dispara las alarmas

Erick Lonnis expone al principal responsable de la crisis de Saprissa
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis expone al principal responsable de la crisis de Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo