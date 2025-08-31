La Selección de Nicaragua se prepara para afrontar un partido más que fundamental en su sueño de asistir por primera vez a una Copa del Mundo. Los Pinoleros tienen en claro que deben hacer un buen papel en tierras nicaragüenses para lograr el objetivo.

La última ronda de las Eliminatorias Mundialistas comenzará el próximo viernes para el conjunto nica. Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa serán locales en el Estadio Nacional y tendrán en frente a la Selección de Costa Rica, una de las candidatas a quedarse con el cupo directo al Mundial 2026.

En la previa de un partido tan importante para Nicaragua, el Fantasma Figueroa confirmó una noticia muy mala que lo obliga a tomar decisiones sobre la marcha. Tres jugadores fueron dados de baja por lesión y no estarán presentes en esta doble fecha de Eliminatorias.

A través de un comunicado oficial, la Federación Nicaragüense reveló que Cristian Reyes, Juan Luis Pérez y Matías Belli no seguirán en la convocatoria después de haber sido evaluados por el cuerpo médico. “Regresarán a sus respectivos clubes a continuar con su recuperación“, informó la FENIFUT.

Los nuevos convocados por el Fantasma Figueroa en Nicaragua

Al mismo tiempo, se confirmó por decisión del Fantasma Figueroa que Ebert Martínez y Marlon López serán los reemplazos. El zaguero central del Real Estelí será quien suceda a los dos centrales, mientras que Marlon reemplazará a Belli en el medio del campo.

De esta manera, el técnico chileno tendrá a disposición a 23 nombres para afrontar el partido del viernes frente a Costa Rica. Lo mismo para el duelo por la segunda fecha ante Honduras en Tegucigalpa el martes 9 de septiembre.