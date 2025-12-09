Nació en Dominicana, creció en Suiza, quiere jugar para Panamá y Dely Valdés ya le dio su aprobación: “Me dijo que soy muy inteligente”

Panamá atraviesa un gran momento futbolístico luego de alcanzar su objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026. Equipos nacionales tuvieron gran rendimiento en competencias internacionales y selecciones juveniles enaltecieron la bandera.

Keenan Morgan Lilla es uno de los prospectos más interesantes que tienen entre sus filas los seleccionadores canaleros. Nacido en República Dominicana, hijo de padre panameño, vive en Suiza desde los cuatro años y es un verdadero crack.

Actualmente, Morgan Lilla defiende los colores del FC Prishtina BE, equipo de la cuarta división helvética. En lo que va de la temporada, donde disputó solamente tres juegos en lo que va del semestre. Tiene 19 años y juega de interior izquierdo.

Keenan Morgan Lilla, el crack valorado por Jorge Dely Valdés para la Selección Sub-20

En las últimas horas, Lilla habló con el periodista César Mosquera y contó su historia. “En 2022 fui por primera vez a un microciclo con la Sub-17. Después, en 2023. Fue la primera experiencia que fui a entrenar a la Federación. Ya estaba muy feliz, en una muy buena experiencia. Mi padre conoce algunas personas en la Federación, entonces fue más fácil que nos comuniquemos con ellos para entrenar”, explicó en una entrevista por Youtube.

“Mi papá también conocía al DT de Prishtina, por eso yo fui ahí a hacer pruebas y a jugar unos días. El profe dijo que le gusta mucho como juego, y después me puso en el equipo. Al principio, fue un poco difícil, porque hay jugadores con experiencia que fueron profesionales. Jugué con el primer y el segundo equipo”, continuó el jugador.

“Fui en abril a hacer una semana de entrenamientos con la Sub-20, y al profe Dely Valdés le gustó mucho mi estilo de juego. Me dijo que soy muy inteligente, también dijo que entendí muy rápido el estilo de juego. Tomé bien ese comentario”, terminó en el mencionado reportaje.

Keenan Morgan Lilla y su camino dentro de Panamá

Para comienzos del corriente 2025, la Selección Sub-20 de Panamá realizó uno de los microciclos más influyentes del año. Fue en el COS Sports Plaza, entre el 14 y el 19 de abril. Keenan Morgan Lilla sorprendió al técnico Jorge Dely Valdés.

Desde ese mismo momento, el futbolista estuvo en carpeta de los ojeadores, con su primera vez para entrenar junto al grupo. Hasta la fecha, para su lamento, fue el último acercamiento directo que tuvo con la Selección Nacional en su carrera.