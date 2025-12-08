Es tendencia:
Sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026: a qué hora es y dónde verlo en Centroamérica

Entérese todos los detalles para ver el sorteo de la Concachampions 2026: cuándo es, a qué hora y cómo ver EN VIVO el evento de la Concacaf.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Cómo ver el sorteo de la Concachampions 2026 en Centroamérica.
© MEXSPORTCómo ver el sorteo de la Concachampions 2026 en Centroamérica.

Este martes, se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos, el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Será la sexagésima primera edición del torneo más importante a nivel clubes de la región y contará con la presencia de seis equipos centroamericanos entre los 27 clasificados.

Por haber sido nuevamente el campeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense iniciará su camino directamente en los octavos de final. Lo mismo ocurrirá con Cruz Azul, monarca de la pasada Concachampions; el Inter Miami de Lionel Messi; Toluca; el debutante Mount Pleasant FA jamaiquino y Seattle Sounders.

Los demás representantes del istmo son Xelajú MC (Guatemala), Olimpia (Honduras), Cartaginés (Costa Rica), Real España (Honduras) y Sporting San Miguelito (Panamá). Todos ellos comenzarán a competir en la primera ronda.

Es importante recalcar que el campeón de la venidera Concachampions obtendrá su boleto para el Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

El sorteo de la Concachampions tendrá lugar este martes 9 de diciembre, a las 5:00 p.m. de Centroamérica (6:00 de Panamá y 7:00 ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Concachampions 2026?

La transmisión del sorteo estará a cargo de Disney+ para toda Centroamérica. Otra alternativa para verlo es el canal de YouTube de la Concacaf.

Equipos clasificados a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Liga MX

  • Toluca – Campeón del Clausura 2025 y 1° mejor ubicado en la temporada 2024-25
  • América – Campeón del Apertura 2024 y segundo mejor ubicado en la temporada 2024-25
  • Monterrey – Subcampeón del Apertura 2024 
  • Cruz Azul – 1° en la tabla general de la Liga MX 2024-25
  • Tigres – 2º en la tabla general de la Liga MX 2024-25
  • Pumas – 3° en la tabla general de la Liga MX 2024-25

MLS y NAFU

  • Inter Miami – Campeón de la MLS 2025
  • Seattle Sounders – Campeón de la Leagues Cup 2025
  • LA Galaxy – Tercer lugar de la Leagues Cup 2025
  • Nashville – Ganador de la U.S. Open Cup 2025
  • Philadelphia Union – Ganador del Supporters’ Shield 2025
  • San Diego – Ganador de la temporada regular de la Conferencia Oeste de la MLS 2025
  • Cincinnati – Mejor club en la tabla general de la MLS 2025
  • Vancouver Whitecaps – Segundo mejor club en la tabla general de la MLS 2025
  • Los Angeles FC – Tercer mejor club en la tabla general de la MLS 2025
Canadá

  • Atlético Ottawa – Campeón de la Premier League canadiense 2025
  • Vancouver FC – Subcampeón de la Premier League canadiense 2025
  • Forge – Ganador de la temporada regular de la Premier League canadiense 2025

Centroamérica

  • Alajuelense – Campeón de la Copa Centroamericana 2025
  • Xelajú – Subcampeón de la Copa Centroamericana 2025
  • Sporting San Miguelito – Ganador del Repechaje 1 de la Copa Centroamericana 2025
  • Cartaginés – Ganador del Repechaje 2 de la Copa Centroamericana 2025
  • Real España – Semifinalista de la Copa Centroamericana 2025
  • Olimpia – Semifinalista de la Copa Centroamericana 2025
Jamaica

  • Mount Pleasant FA – Campeón de la Copa Caribeña 2025

República Dominicana

  • O&M FC – Subcampeón de la Copa Caribeña 2025
Trinidad y Tobago

  • Defence Force FC – Tercer lugar de la Copa Caribeña 2025

Calendario de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

  • Primera Ronda – febrero de 2026
  • Octavos de final – marzo de 2026
  • Cuartos de final – abril de 2026
  • Semifinales – inicios de mayo de 2026
  • Final – sábado 30 de mayo de 2026.
