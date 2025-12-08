Tras perder la final de la Copa Centroamericana, Concacaf prepara un duro golpe para Xelajú que perjudica su futuro

Xelajú sufrió un gran golpe el pasado miércoles en la final de la Copa Centroamericana. El equipo chivo igualó en el global por 2-2 contra la Liga Deportiva Alajuelense, pero terminó cayendo en la definición por penales en el Cementos Progreso.

Durante el partido, Alajuelense necesitó de la decisión arbitral del hondureño Nelson Salgado para no perder el tricampeonato en el tiempo regular. En un penal polémico, el cuadro manudo marcó el gol que necesitaba para que Xela no se imponga por el tanto que había anotado como visitante en el Morera Soto.

Este fallo arbitral causó varias reacciones en Xelajú. El que más se hizo sentir fue Jorge Aparicio, quien realizó un gesto, cuando fue a recibir el premio al fair play, en el que dio a entender que al conjunto del Superchivo le robaron el partido.

El gesto de Aparicio al recibir el premio por el fair play de Xelajú.

Amarini Villatoro, por su parte, se manifestó en conferencia de prensa y catalogó la decisión del árbitro como un regalo. “Es increíble que teniendo VAR no se entiende el criterio. Estamos dolidos porque el rival que estaba enfrente en una gran institución y no necesitaba de eso. Es cierto que estamos en diciembre, pero no es época de regalos todavía“, señaló el DT.

La sanción de la Concacaf contra Xelajú que sería oficial en las próximas horas

Por estas acciones, la Concacaf prepara una dura sanción deportiva y también económica para ambos protagonistas de Xelajú. Según informaron desde La Prensa de Occidente, “Jorge Aparicio enfrentaría una Multa de Q.100,000.00 y cinco (5) partidos de suspensión para la siguiente fase de CONCACAF”. Además, “el director técnico Amarini Villatoro recibiría una Multa de Q.25,000.00 y tres (3) partidos de suspensión“.

De hacerse oficial en las próximas horas por parte del Comité Disciplinario de la Concacaf, Xelajú no podrá tener a Jorge Aparicio en el campo ni a Amarini Villatoro en el banquillo cuando disputen la Copa de Campeones Concacaf en 2026.