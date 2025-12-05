Costa Rica en el sorteo del Mundial 2026: FIFA sorprendió a La Sele con su decisión sobre una de las figuras más polémicas

Aunque la Selección de Costa Rica no logró clasificarse al Mundial 2026, el nombre del país igual estuvo presente en el sorteo realizado este sábado en Miami. La sorpresa no pasó desapercibida: la FIFA invitó formalmente a un dirigente costarricense cuya figura ha generado fuertes debates dentro del fútbol nacional.

¿Quién de Costa Rica estuvo en el sorteo del Mundial 2026?

Según informó Teletica, Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), fue el representante de Costa Rica en el evento organizado por la FIFA. Su presencia llamó la atención por ser uno de los personajes más cuestionados del último proceso eliminatorio.

Araya ha sido señalado por su papel en la estructura técnica de selecciones, particularmente por la decisión de mantener a Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales. Bajo esa administración se contrató a Miguel “Piojo” Herrera, técnico que terminó dejando al país fuera del Mundial 2026 y cuya salida se produjo apenas esta semana.

Incluso cuando la presión mediática y la crítica deportiva pedían cambios urgentes, Araya se mantuvo firme. Se opuso en su momento a la destitución de Herrera cuando las opciones de clasificar aún estaban vivas y actualmente sostiene la continuidad de Hierro pese al masivo rechazo de la afición.

Por eso, la invitación de FIFA a Araya no solo sorprendió por su rol institucional, sino porque llega justo en el momento de mayor tensión interna dentro de la Fedefútbol, con cuestionamientos sobre liderazgo, toma de decisiones y rumbo deportivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Negociaciones avanzadas en Costa Rica: medio extranjero adelanta la posible llegada del nuevo entrenador de La Sele

Mientras el país sigue analizando las razones del fracaso rumbo al 2026, guY lo ocupó una figura que divide aguas como pocas en el fútbol nacional.