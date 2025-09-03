Nació en Costa Rica, se formó en Alajuelense y ahora enfrentará a La Sele con Nicaragua: “Será un espectáculo”

La Selección de Costa Rica tendrá un duelo con tintes históricos en este proceso eliminatorio rumbo al Mundial. Por primera vez, la Tricolor se medirá de manera oficial a Nicaragua, en dos partidos que se jugarán en un lapso de mes y medio: el primero este viernes 5 de setiembre en Managua y el segundo el 13 de octubre en San José.

El choque, más allá de lo deportivo, está cargado de simbolismo, pues no solo enfrenta a dos países vecinos, sino que también reúne historias personales de jugadores que nacieron en un lado de la frontera pero se formaron en el otro.

Un detalle que hace aún más especial este enfrentamiento es que un futbolista criado en Costa Rica y con pasado en Alajuelense se vestirá con los colores nicaragüenses para medirse a la Sele.

¿Quién es el tico que jugará para Nicaragua y enfrentará a Alajuelense?

Se trata de Ariel Arauz, actual volante del Sporting FC y exjugador del Herediano, quien nació en Nicaragua pero llegó con su familia a Costa Rica a los nueve meses de edad. Fue en suelo tico donde creció, estudió y se formó como futbolista en las ligas menores de Liga Deportiva Alajuelense.

Ariel Arauz enfrentará a Costa Rica. (Foto: Sporting)

Entre dos países

Arauz pasó por clubes como Escazuceña, Guadalupe, Guanacasteca, Grecia, Santos y Herediano, donde se coronó campeón del Apertura 2024. Incluso vistió la camiseta de Costa Rica en selecciones menores, coronándose campeón de Uncaf Sub-18 bajo la dirección de Harold Wallace.

Sin embargo, en 2024 recibió la convocatoria de la selección mayor de Nicaragua para la Copa de Naciones, aceptando el reto de defender los colores de la tierra donde nació. Ahora, con 24 años, se prepara para enfrentar a Costa Rica en un duelo que él mismo describió como uno de los más especiales de su carrera.

Un espectáculo esperado

El volante también destacó lo que significa para su familia, mayoritariamente residente en Nicaragua, que lo vean representar a la Bicolo: “Eso será una fiesta futbolística, para la afición, para los periodistas, para cualquiera que vaya será todo un acontecimiento. Más allá del morbo que existe entre Costa Rica y Nicaragua, eso será un espectáculo”.