Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2025

Mariano Torres ya lo sabe: el asistente de Vladimir Quesada reveló si el capitán de Saprissa jugará con Cartaginés

Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir Quesada, rompió el silencio sobre el estado físico de Mariano Torres antes de las semifinales del Apertura 2025.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
¿Mariano estará en el "Fello" Meza?
© Saprissa.¿Mariano estará en el "Fello" Meza?

En la antesala del partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025, donde el Deportivo Saprissa visitará al Club Sport Cartaginés en la Vieja Metrópoli, una incógnita alrededor de la figura de Mariano Torres mantenía en vilo a los aficionados morados.

Durante la semana trascendió que el capitán y principal emblema tibaseño había entrenado de manera diferenciada por molestias físicas, lo que encendió las alarmas en Tibás. Sin embargo, desde el club no se había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre su estado.

Sacó campeón a Saprissa, dirigió a Herediano y ahora los enfrentará en un rival directo: “Nuevo entrenador”

ver también

Sacó campeón a Saprissa, dirigió a Herediano y ahora los enfrentará en un rival directo: “Nuevo entrenador”

Marco Herrera rompe el silencio

Este lunes, el asistente técnico de Vladimir Quesada, Marco Herrera, se encargó de aclarar el panorama. El colaborador, que reemplazó al DT en la conferencia de prensa debido a una cita médica, confirmó que el argentino se encuentra en condiciones de jugar en el “Fello” Meza.

Mariano estuvo con un poco de trabajo diferenciado, esperamos contar con él y ya está al 100%”, aseguró, llevando tranquilidad a la afición que temía perder a su capitán en el momento más determinante del torneo.

Mariano Torres definió su futuro. (Foto: Saprissa)

Mariano Torres está al 100% desde lo físico (Deportivo Saprissa).

Estamos trabajando para maximizar nuestras fortalezas. Vamos a tratar de sacar el mejor once que crean Vladimir y el cuerpo técnico”, agregó Herrera. Con esto, se espera que figuras como Kendall Waston, David Guzmán, Óscar Duarte y Kenay Myrie acompañen a Torres en el once estelar en Cartago.

Publicidad

Fecha y hora del Saprissa vs Cartaginés

El duelo de ida entre morados y brumosos se disputará este jueves 11 de diciembre, desde las 8:00 p.m. (hora local), en el Estadio Rafael “Fello” Meza, casa del conjunto dirigido por Andrés Carevic.

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

ver también

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

La revancha, donde se definirá al finalista del Apertura, será apenas tres días después: el domingo 14 de diciembre, también a las 8:00 p.m., en el Ricardo Saprissa Aymá.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Sacó campeón a Saprissa, dirigió a Herediano y ahora los enfrentará
Costa Rica

Sacó campeón a Saprissa, dirigió a Herediano y ahora los enfrentará

Qué pasa si Cartaginés gana, empata o pierde contra Liberia
Costa Rica

Qué pasa si Cartaginés gana, empata o pierde contra Liberia

Qué pasa si Liberia gana, empata o pierde ante Cartaginés
Costa Rica

Qué pasa si Liberia gana, empata o pierde ante Cartaginés

En Europa confirman el gran salto de Edgardo Fariña
Panama

En Europa confirman el gran salto de Edgardo Fariña

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo