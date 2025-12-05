Alonso Martínez no pudo estar en la última presentación de la Selección de Costa Rica frente a Honduras. Desafortunadamente, el delantero se lesionó en el partido contra Haití de la penúltima jornada de Eliminatorias camino al Mundial 2026.

Lo más llamativo es que el delantero del New York City FC completó los 90 minutos en lo que fue la derrota por 1-0 ante los haitianos. Horas más tarde, se terminó de confirmar lo peor para Martínez: ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Inmediatamente, Alonso Martínez viajó a tierras estadounidense para realizarse más pruebas médicas. Sin embargo, los resultados fueron los mismos. A tres semanas del partido que le costó el fin de la temporada, el ariete dio a conocer la noticia que jamás hubiera querido.

Alonso Martínez conmueve a Costa Rica

Este jueves, Alonso Martínez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje después de haber pasado por el quirófano. El tico fue operado y podría ausentarse de las canchas por los próximos ocho meses.

“La operación ha sido un éxito, gracias a Dios. Empiezo una etapa en mi vida que al principio fue difícil de asimilar al saber que no iba a jugar por cierto tiempo, pero nunca dudé que Dios tiene un propósito conmigo. Ahora toca enfocarme en volver y trabajar día a día, que es lo que me caracteriza. Gracias a todos por los buenos deseos. ¡Dios los Bendiga! Gracias al Dr. González y todo su equipo“, contó el ex Alajuelense.

Además de perderse el duelo decisivo con Honduras, Martínez tampoco pudo estar en la definición de la Major League Soccer. Su equipo llegó hasta la final de la conferencia este, donde perdió contra el Inter Miami por 5-1 y se quedó en la puerta del partido que definirá al campeón de la MLS Cup.

