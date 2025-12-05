Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Costa Rica

Alonso Martínez conmueve a Costa Rica y revela el mensaje que jamás hubiera querido tras su operación: “Difícil de asimilar”

El delantero del New York City pasó por el quirófano y dejó unas palabras que conmovieron a toda Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El goleador tico ya comienza su recuperación.
© Fox SportsEl goleador tico ya comienza su recuperación.

Alonso Martínez no pudo estar en la última presentación de la Selección de Costa Rica frente a Honduras. Desafortunadamente, el delantero se lesionó en el partido contra Haití de la penúltima jornada de Eliminatorias camino al Mundial 2026.

Lo más llamativo es que el delantero del New York City FC completó los 90 minutos en lo que fue la derrota por 1-0 ante los haitianos. Horas más tarde, se terminó de confirmar lo peor para Martínez: ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Inmediatamente, Alonso Martínez viajó a tierras estadounidense para realizarse más pruebas médicas. Sin embargo, los resultados fueron los mismos. A tres semanas del partido que le costó el fin de la temporada, el ariete dio a conocer la noticia que jamás hubiera querido.

Negociaciones avanzadas en Costa Rica: medio extranjero adelanta la posible llegada del nuevo entrenador de La Sele

ver también

Negociaciones avanzadas en Costa Rica: medio extranjero adelanta la posible llegada del nuevo entrenador de La Sele

Alonso Martínez conmueve a Costa Rica

Este jueves, Alonso Martínez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje después de haber pasado por el quirófano. El tico fue operado y podría ausentarse de las canchas por los próximos ocho meses.

La operación ha sido un éxito, gracias a Dios. Empiezo una etapa en mi vida que al principio fue difícil de asimilar al saber que no iba a jugar por cierto tiempo, pero nunca dudé que Dios tiene un propósito conmigo. Ahora toca enfocarme en volver y trabajar día a día, que es lo que me caracteriza. Gracias a todos por los buenos deseos. ¡Dios los Bendiga! Gracias al Dr. González y todo su equipo“, contó el ex Alajuelense.

Además de perderse el duelo decisivo con Honduras, Martínez tampoco pudo estar en la definición de la Major League Soccer. Su equipo llegó hasta la final de la conferencia este, donde perdió contra el Inter Miami por 5-1 y se quedó en la puerta del partido que definirá al campeón de la MLS Cup.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue DT de Costa Rica y ahora aterriza en un ex equipo de Keylor Navas
Costa Rica

Fue DT de Costa Rica y ahora aterriza en un ex equipo de Keylor Navas

Medio extranjero revela posible llegada del nuevo DT de Costa Rica
Costa Rica

Medio extranjero revela posible llegada del nuevo DT de Costa Rica

Jugó un Mundial con Costa Rica, pero tras quedar sin club trabajó gratis cargando ropa usada
Costa Rica

Jugó un Mundial con Costa Rica, pero tras quedar sin club trabajó gratis cargando ropa usada

Guatemala en alerta por el futuro de Luis Fernando Tena: "Romperán el cordón"
Guatemala

Guatemala en alerta por el futuro de Luis Fernando Tena: "Romperán el cordón"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo