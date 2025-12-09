Keylor Navas sorprende a Costa Rica con la decisión que tomó después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026

El rotundo fracaso de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 golpeó con fuerza a todo el fútbol tico, pero especialmente a los referentes que estaban ante su última oportunidad de disputar una cita máxima.

En el caso de Keylor Navas, emblema absoluto de la Tricolor en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el revés fue letal: con casi 39 años, parece prácticamente imposible que pueda llegar a disputar la Copa del Mundo del 2030.

Por eso, tras el empate 0-0 ante Honduras (resultado que selló la eliminación costarricense y le entregó a Haití el boleto mundialista) muchos se preguntaron si aquel había sido el último partido de Keylor con La Sele.

Futuro incierto en el arco de La Sele

El tiempo dirá si Keylor decide dar un paso al costado para permitir el ascenso definitivo de Patrick Sequeira, quien ya demostró estar a la altura en 2024, cuando el actual arquero de Pumas había renunciado temporalmente a la Selección.

¿Keylor Navas seguirá atajando en Costa Rica? (Getty Images).

La transición parece lógica y natural, pero Keylor, por ahora, prefiere no entrar en ese debate. El arquero, luego de soportar el enorme desgaste emocional que implicó el fallido proceso eliminatorio, eligió alejarse de la presión mediática y tomarse un respiro.

El retiro espiritual de Keylor Navas

Así, mientras en Costa Rica discuten su futuro, el ex Real Madrid tomó la decisión de desconectarse totalmente del fútbol y aprovechar sus vacaciones para reencontrarse consigo mismo y con su fe.

A través de sus redes sociales, Keylor compartió un video junto a su esposa, Andrea Salas, celebrando la decisión de haber pasado unos días en un retiro espiritual en el Campamento de Isla Damas, pequeño territorio insular ubicado en la localidad de Quepos, Puntarenas.

Keylor Navas emprendió un retiro espiritual junto a su esposa (Instagram).

En la publicación, el veterano guardameta describió la experiencia como un bálsamo necesario: “Vinimos a un retiro espiritual, algo que nos ha gustado muchísimo porque pudimos encontrarnos con Dios y aprovechar también todas las bendiciones que él nos da y los regalos de la naturaleza. Pudimos ver animales, una playa preciosa, la liberación de tortuguitas… yo creo que todos esos regalos son de Dios y nos hacen sentir más cerca de él. Nos sentimos muy felices de conocer este lugar, queremos recomendarlo a todas las personas para que puedan venir”.

El Campamento Isla Damas puede ser contactado vía Instagram, en @campamento_isla_damas, o por WhatsApp a los números +506 8608 3561 o +506 8310 3272.