Sorprende a Thomas Christiansen: figura de Panamá tomaría una drástica decisión con tal de jugar el Mundial 2026

Panamá encara su preparación hacia la próxima Copa del Mundo, tras conocer a sus oponentes para la primera ronda de la misma: Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L. Cada futbolista deberá estar a la altura de las circunstancias para permitirse soñar en grande. Trabajan por ello.

Thomas Christiansen analiza los movimientos de toda su plantilla. Sabe que no será fácil afrontar los primeros tres partidos, pero sus objetivos están claros y no perderán las esperanzas. Nada les impediría dar el batacazo en un grupo difícil.

Después de obtener el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026, el equipo no piensa en otra cosa que en llegar de la mejor manera. Entre los futbolistas que podrían tener un lugar en la nómina final se encuentra el volante Edward Cedeño, de 22 años, quien fue parte de la tercera roda de la clasificatoria.

Edward Cedeño podría irse de Las Palmas: el joven canalero busca sumar más minutos

El periodista José Ángel Rodríguez dijo que Edward Cedeño podría ser parte del listado de futbolistas que no continuarán en Las Palmas de España durante 2026. Si bien no se irá del equipo, podría ser cedido para curtirse con más minutos en la cancha.

“Ayer Las Palmas empató ante Mirandés, 0-0. No fue convocado Edward Cedeño, porque Luis García no lo toma tanto en cuenta. Suele poner a un volante francés (Loiodice) o a un italiano (Amatucci) en esa posición. El director deportivo de Las Palmas, Luis Helguera, quiere buscarse a unos fichajes para potenciar al equipo”, comentó.

“Desde el entorno de Cedeño, en año de Mundial, me cuentan que la idea es que, si no va a tener tantos minutos con Las Palmas, pueda irse a préstamo. Quizás a un equipo del mismo nivel, a uno de los equipos de la Segunda División de España, pero la idea es esa. Cedeño podría ser baja”, cerró.

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos

Contra Ghana , 17 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 17 de junio a las 19 horas panameñas, en . Ante Croacia , 23 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 23 de junio a las 19 horas panameñas, en . Con Inglaterra, 27 de junio a las 17 horas panameñas, en New York.