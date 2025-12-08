El reemplazo de Jafet Soto: Herediano apunta al DT de un rival directo y sorprende a todos tras la eliminación

El Club Sport Herediano despertó a mitad de temporada, pero ya era demasiado tarde. El equipo dirigido por Jafet Soto llegó a la recta final del Torneo Apertura 2025 encendido, acumulando cuatro partidos invicto y obligado a ganar en su visita a Pérez Zeledón mientras esperaba un triunfo de Cartaginés sobre Liberia.

El Team cumplió con su parte en el Valle del General, imponiéndose 3-1; sin embargo, en la Vieja Metrópoli nada salió como lo necesitaban. Los Coyotes resistieron y firmaron un 0-0 que les aseguró el cuarto lugar y dejó a Herediano eliminado por primera vez en 17 años.

ver también “Es responsable”: Jafet Soto le pone nombre y apellido al culpable del fracaso de Herediano en el campeonato

Un candidato inesperado para dirigir al Team

Con el fracaso consumado, la dirigencia de Fuerza Herediana ya trabaja en una reestructuración profunda de cara al 2026. El primer punto en la agenda es encontrar un entrenador que asuma el puesto de Jafet Soto, quien prefiere enfocarse de lleno en sus funciones como presidente del club.

Hasta ahora, los nombres que había sobre la mesa eran bien sabidos: José Giacone, Hernán Torres y Marca Antonio “Fantasma” Figueroa. Pero en las últimas horas apareció un nuevo e inesperado candidato para tomar las riendas del equipo.

Según informó el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos, el club estaría considerando seriamente a José Saturnino Cardozo, actual técnico de Liberia y responsable directo de que los pamperos se convirtieran en el equipo revelación del torneo. “El técnico Cardozo ha tomado mucha fuerza para ser el nuevo DT de la institución rojiamarilla en las últimas horas”, aseguró Borbón.

Publicidad

Publicidad

La trayectoria de José Saturnino Cardozo

En su etapa como futbolista, Cardozo fue uno de los delanteros más letales en la historia de Paraguay. Militó en Olimpia, San Lorenzo, Toluca y Cruz Azul; disputó dos Copas del Mundo (Francia 1998 y Corea-Japón 2002) y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde anotó cinco goles en seis partidos. En total, registró 164 goles oficiales.

ver también Marcel Hernández rompe el silencio en Herediano y expone a los responsables de la eliminación: “Todos sabemos”

Su carrera en los banquillos comenzó en Olimpia entre 2006 y 2010, luego pasó por Querétaro, Sportivo Luqueño y emprendió un largo recorrido en México dirigiendo a Toluca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Guadalajara entre 2013 y 2019. En 2021 asumió en Municipal de Guatemala y, con una efectividad global del 49,54%, llegó a Liberia para construir el proyecto revelación del torneo.