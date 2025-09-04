En la previa del cruce determinante entre la Selección de Nicaragua y la de Costa Rica, hubo una denuncia que generó muchas sospechas en tierras pinoleras. A raíz de la designación del arbitraje, Marco Antonio Figueroa cargó contra este y lo que pueda llegar a pasar este viernes.

En conferencia de prensa, el Fantasma se mostró muy preocupado por la relación que considera que existe entre México y Costa Rica. Justamente el árbitro que impartirá justicia en el Estadio Nacional de Managua es mexicano. Se trata de Marco Antonio Ortiz.

Por eso, el entrenador chileno levantó la voz con una denuncia que tendrá a Costa Rica en la mira: “Me preocupa mucho la designación de un arbitraje mexicano. Me preocupa más que Keylor Navas y la Selección de Costa Rica. Tienen socios y dueños mexicanos. El técnico es mexicano, el gerente de selecciones es mexicano, entonces me preocupa eso“.

El historial de Omar Ortiz con Costa Rica y Nicaragua

No será la primera vez que este árbitro sea el encargado en un Nicaragua-Costa Rica. Por la Copa Oro de 2019, Ortiz estuvo presente en la victoria de los Ticos por 4-0 frente a los Pinoleros.

Marco Antonio Ortiz impartirá justicia. (Foto: ESPN)

Además, dirigió al seleccionado costarricense en dos ocasiones más: en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando derrotaron a Jamaica por 1-0 y en 2019 ante Curaçao en el triunfo por 2-1 en la Liga de Naciones.

El DT de la Selección de Nicaragua cree que este vínculo de La Sele con el Piojo Herrera y el director de selecciones, como lo es Ignacio Hierro, puede influir en el arbitraje del encuentro. Además de esta declaración, el Fantasma Figueroa menospreció a Keylor Navas por completo por tener una edad cercana a los 40 años.

La respuesta del Piojo Herrera contra el Fantasma Figueroa por el árbitro mexicano

Después de la conferencia del Fantasma, le tocó al técnico mexicano. Al Piojo le comentaron esta denuncia que hizo el entrenador chileno y la trató de una tontería: “Imaginate esas tonterías. Mandan un árbitro que es neutral. Viene un árbitro de Concacaf que es adverso a Costa Rica y Nicaragua, como en el siguiente partido son estadounidenses. Están en el área de Concacaf. Hay que decirle al Fantasma que pitan los de Concacaf. Que agarre el reglamento el señor primero“.