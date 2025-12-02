Fue DT de Costa Rica, lo buscó otra Selección de Centroamérica y terminó en un ex equipo de Keylor Navas: “Estoy acá porque me preparé”

En agosto del 2024, tras la abrupta salida de Gustavo Alfaro rumbo a Paraguay, la Fedefútbol decidió que el hombre ideal para tomar las riendas de la Selección de Costa Rica hasta fin de año era Claudio Vivas, entrenador argentino que ya se desempeñaba como director deportivo dentro de la Federación.

Vivas dirigió a la Tricolor en seis partidos, con un balance de dos victorias, tres empates y una derrota; lo que marcó su salida fue la eliminación ante Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Luego llegó el calamitoso ciclo de Miguel “Piojo” Herrera, que enterró las esperanzas de los ticos rumbo al Mundial 2026.

Claudio Vivas vuelve a casa

Mientras tanto, Claudio Vivas se mantuvo sin equipo. En las últimas semanas, su nombre sonó con fuerza en Nicaragua como una de las principales alternativas de la FENIFUT para sustituir a Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, cuyo contrato no fue renovado tras finalizar su ciclo al frente del combinado pinolero. Sin embargo, el estratega de 57 años terminó tomando otra dirección.

Claudio Vivavas regresa a su primer equipo (FCRF).

Claudio Vivas regresará al club de sus amores, un equipo que también fue casa de Keylor Navas durante la primera mitad del 2025: Newell’s Old Boys, institución donde el rosarino dio sus primeros pasos como asistente de Marcelo Bielsa entre 1990 y 1992.

¿Qué rol tendrá Vivas en Newell´s?

Luego de las elecciones del 14 de diciembre, Vivas asumirá como Director General Deportivo de la institución por el partido Nuevo Frente Rojinegro, rol que le permitirá intervenir directamente en la reestructuración de un club que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

“Estoy acá porque me preparé, porque pasé por muchos lugares y es la hora de volver. Este es el peor momento institucional de Newell’s”, declaró en su llegada a la ciudad que supo ser cuna de Lionel Messi y Ángel Di María.

Y razones no le faltan. La situación de Newell’s Old Boys sigue en caída libre desde la salida de Keylor Navas, y el panorama sería aún más crítico si no fuera porque la Liga Profesional de Argentina es un verdadero adefesio organizativo: un torneo inflado a 30 equipos (producto de la gestión clientelista de Claudio “Chiqui” Tapia) y con apenas dos descensos. Bajo un sistema competitivo serio, en el Parque Independencia estarían con la soga al cuello.