No sólo el Fantasma Figueroa apuntó a la edad de Keylor Navas: José Giacone dijo lo suyo antes de Nicaragua vs Costa Rica

El técnico argentino José Giacone, actual entrenador del Diriangén y con pasado en el Saprissa, se pronunció en la previa del choque entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua, correspondiente al arranque de la fase final de las eliminatorias mundialistas. El estratega resaltó que el regreso de Keylor Navas fue determinante para fortalecer el camerino de la Tricolor.

Según Giacone, el tan debatido recambio generacional del fútbol costarricense avanza en buena dirección bajo la gestión de Miguel Herrera, pero subrayó que la presencia de referentes como Keylor Navas aporta un salto de calidad y liderazgo que el grupo necesitaba. “Pienso que el retorno de Keylor Navas al equipo le da un salto de calidad y de liderazgo que tal vez antes no tenían y eso es importante. Es fundamental que hayan dos o tres jugadores que manejen el camerino, máximo que Costa Rica es una selección joven”, expresó.

El estratega también destacó la influencia de Francisco Calvo, a quien señaló como otro de los líderes encargados de guiar a una generación de futbolistas talentosos, pero aún en proceso de maduración. Para Giacone, esa mezcla de juventud con experiencia es clave en las aspiraciones mundialistas de Costa Rica.

En lo táctico, el entrenador argentino analizó que la fortaleza de la Tricolor está en su juego vertical y la velocidad de sus atacantes, aunque advirtió que el verdadero reto aparece cuando los rivales se encierran con un bloque defensivo profundo, limitando el espacio para explotar su rapidez.

Aun así, Giacone aseguró que Costa Rica cuenta con recursos variados como jugadores de media distancia y armadores de calidad, lo que le permite adaptarse a distintos escenarios. “Tienen jugadores de gran jerarquía, pero la característica principal es esa velocidad y esa capacidad de salir rápido”, explicó.

Estas declaraciones llegan poco después de las polémicas palabras del técnico de Nicaragua, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien minimizó la importancia de la edad y experiencia de Keylor Navas, asegurando que en la cancha no habrá respeto para el portero tico. Un condimento extra para un partido que promete emociones desde el inicio de la eliminatoria.