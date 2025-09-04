El partido entre Costa Rica y Nicaragua comenzó más polémico que nunca. En lo que parecía ser un duelo tranquilo en la previa, el Fastasma Figueroa se encargó de encender la llama y arremetió contra Keylor Navas. El entrenador del seleccionado pinolero despreció al portero tico.

El entrenador chileno aseguró que Keylor ya no es el de antes por su edad. Por eso, confesó que tiene dos manos y dos pies como cualquier otro portero. Luego de esta conferencia que causó mucho enojo en Costa Rica, fue el turno del Piojo Herrera, quien no se calló y tomó la decisión de contestarle.

Sobre los dichos en contra de Keylor Navas, el Piojo salió en su defensa y dijo: “Son circunstancias que si te metes en ellos es caer en el juego de ellos. Cuando hay un arquero de esa talla, meterse en esto es buscar que nos saquemos, nos desubiquemos. Cuando hablas de un tipo como Keylor, tienes que pararte y sacarte el sombrero por lo que ha hecho en su carrera. Lo que digan o dejen de decir es para armar polémica“.

Por eso, Miguel Herrera recordó una vieja frase que le comentó un conocido y la utilizó para dejarle una lección al Fantasma: “No te subas a pelearte a un ring si no es peso completo. Y si es peso completo no te subas porque te va a partir la madre. Mejor no te pelees“.

El Fantasma Figueroa sospecha del árbitro que estará en Nicaragua-Costa Rica

Además de los dichos sobre Keylor Navas, Figueroa catalogó a la designación del arbitraje como polémica al tratarse de un mexicano. Se mostró preocupado, ya que considera que hay una relación entre Costa Rica y México por tener a un entrenador de dicha nacionalidad y un gerente de selecciones también del país azteca como lo es Ignacio Hierro.

Sin embargo, el Piojo Herrrera se encargó de calificar esta teoría como absurda: “Ya no le puede pitar un italiano a Brasil, ponganlo en la nota (en relación a Ancelotti y Brasil). Imaginate esas tonterías. Mandan un árbitro que es neutral. Viene un árbitro de Concacaf que es adverso a Costa Rica y Nicaragua, como en el siguiente partido son estadounidenses. Están en el área de Concacaf. Hay que decirle al Fantasma que pitan los de Concacaf. Que agarre el reglamento el señor primero“.