“Hoy le duele”: Gustavo Alfaro se acordó de Costa Rica en pleno sorteo del Mundial 2026 y dejó un recado que golpea a Fedefútbol

Gustavo Alfaro, ex entrenador de la Selección de Costa Rica, dijo presente en el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 en representación de Paraguay.

Tras dejar el mando de la Tricolor, el estratega argentino condujo a la Albirroja de regreso al escenario mundialista luego de doce años sin participar, mientras que los ticos se hundieron en uno de los peores momentos de su historia moderna: bajo la dirección de Miguel “Piojo” Herrera fracasaron en unas eliminatorias que se perfilaban como las más accesibles en mucho tiempo.

ver también “La cara lo dice todo”: el gesto de Thomas Christiansen al enterarse del grupo de Panamá en el Mundial 2026

Luego de conocerse quiénes serán los rivales del seleccionado guaraní en el Mundial (Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3) Alfaro atendió a los medios de comunicación, donde se le pidieron unas palabras para la eliminada Costa Rica.

¿Qué dijo Alfaro sobre Costa Rica?

El DT recordó con afecto su paso por La Sele, aunque también dejó entrever que uno de los grandes errores de la Fedefútbol fue retroceder en el proceso de recambio generacional que se había iniciado bajo su gestión.

“Honestamente, encontré un país muy lindo, muy predispuesto y con una complejidad muy grande. A Costa Rica hoy le duele haber quedado al margen porque venía de tres mundiales consecutivos, y a mí me daba la sensación de que había que empezar un proceso de recambio generacional, con toda la complejidad que eso significa, porque así como la imagen del 2010 pesaba en Paraguay, la del 2014 pesaba en Costa Rica”, aseguró para Yashin Quesada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Ese recambio generacional se había iniciado: iniciamos la Copa América 2024 con el plantel más joven del torneo”, recordó Alfaro. Luego de su partida, el combinado nacional terminó volviendo a contar con referentes que ya se encuentran transitando por el ocaso de sus trayectorias, como Celso Borges, Kendall Waston y el propio Keylor Navas.

“Las crisis te ofrecen oportunidades”

Para cerrar, “Lechuga” lanzó un valioso consejo para empezar a poner en pie al fútbol costarricense: “A uno le dolió que Costa Rica quede al margen. Yo lo único que les puedo decir es lo que me enseñó la historia, porque lo aplico para mí: muchas veces las crisis te ofrecen oportunidades”.

Publicidad

ver también Alonso Martínez conmueve a Costa Rica y revela el mensaje que jamás hubiera querido tras su operación: “Difícil de asimilar”

“Si vos dejás que las crisis te arrastren, te quedás enganchado en la pena y te arrastran; ahora, si las transformás rápidamente, las transformás en una oportunidad. Depende de cómo la quieras ver. Todos los fracasos que he tenido en mi vida fueron el punto de partida del éxito que vino después”, sentenció el DT de Paraguay.