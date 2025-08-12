¿Está Keylor Navas? A Kylian Mbappé le hicieron escoger su once ideal histórico y la elección causó furor

Kylian Mbappé es, sin dudas, uno de los mejores jugadores del planeta. Campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, el crack francés captura la atención de todos con cada movimiento.

Y eso no es nuevo sino que lleva tiempo sucediendo. Desde que irrumpió en la espera del fútbol hasta ahora, consolidado como estrella del Real Madrid. Sin embargo, no todos recuerdan que una vez, no hace mucho, el galo armó el 11 ideal histórico según su mirada y ese equipo causó furor.

Se trató de una encuesta realizada por el Diario Marca en 2020 en la que el periódico español le solicitó a diversas estrellas del mundo que armaran su equipo soñado y luego los sometió a la votación del público.

¿Está Keylor Navas? Así es el 11 ideal histórico de Kylian Mbappé

Si bien Kiki eligió en la portería a un ex compañero suyo del PSG, no puso a Keylor Navas sino a Gianluigi Buffon. El italiano fue su primera selección en ese 11 cuya defensa se conformó por Cafú, Sergio Ramos, Paolo Maldini y Roberto Carlos.

En el mediocampo, Mbappé se inclinó por una línea de tres con Ronaldinho, Zinedine Zidane y Neymar Jr., mientras que adelante paró a Lionel Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. Sí, de élite.

Éste es el 11 idal histórico que Mbappé armó para el Diario Marca. (Marca.com)

Todos de acuerdo con Mbappé: el equipo más votado

Esta elección fue la que, justamente, causó furor entre los lectores de Marca, ya que este 11 arrasó entre los internautas con más de 20 mil votos por encima del que confeccionaron otras figuras como el propio Ronaldo, Eric Cantona, Ángel Di María o hasta Carlo Ancelotti.

Y, a decir verdad, ninguno de ellos incluyó a Keylor Navas bajo los tres palos.