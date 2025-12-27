Nueva salida en Alajuelense: Machillo Ramírez sigue con la limpieza y deja ir a una promesa manuda

El mes de diciembre fue increíble para la Liga Deportiva Alajuelense. Después de cinco años, el equipo manudo pudo romper la sequía en campeonatos nacionales y logró la tan ansiada 31 para igualar a Herediano en el segundo puesto de los máximos ganadores.

A pesar del éxito en el Apertura 2025, la Liga perdió a Kenyel Michel. La gran figura rojinegra se marchó al Minnesota United, club que lo compró a mitad de año y lo dejó cedido en Alajuelense hasta que finalice el año.

Doryan Rodríguez es la tercera salida de Alajuelense tras ser campeón

El otro que se fue es Diego Campos, quien no renovó su contrato y quedó en libertad de acción. A estas dos salidas, hay que agregarle la de Doryan Rodríguez, que continuará su carrera a préstamo en otro equipo de la Liga Promérica.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el atacante de Alajuelense jugará el Torneo Clausura 2026 en el Puntarenas FC. De esta manera, el Machillo Ramírez se quedaría con tan solo un delantero central en su planilla.

Cabe recordar que a Alberto Toril le quedan tan solo seis meses de contrato y en Alajuelense le están buscando una salida. El único que se quedaría en 2026 es Ronaldo Cisneros. Por el momento, el mexicano no tiene recambio. Por este motivo, Alajuelense buscará, sin excepción, contratar un delantero centro que pueda ocupar su posición cuando no esté presente en el terreno.

Los fichajes de Puntarenas FC para el Torneo Clausura 2026

El equipo porteño, por su parte, suma a su cuarta incorporación en este mercado de fichajes: ya llegaron el defensor Farbod Samadian, el volante Randy Taylor y el delantero paraguayo Renzo Carballo, del Diriangén de Nicaragua.