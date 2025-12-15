La Inteligencia Artificial predice quién ganará el Premio The Best 2025 entre Dembélé, Mbappé y Lamine Yamal

Este martes 16 de diciembre, la FIFA revelará en Doha, Qatar, al ganador del Premio The Best al Mejor Jugador, en una ceremonia que será transmitida en vivo por FIFA.com desde las 20:00 (hora local), 11:00 de Centroamérica (12:00 de Panamá). La edición llega con un detalle que marca época: en la lista final de nominados no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, por lo que el premio abre definitivamente la puerta a un nuevo “dueño” del trono.

Para estimar un favorito, desde Fútbol Centroamérica consultamos a ChatGPT, que tomó el marco real del premio: los ganadores se definen con un sistema de voto que da el mismo peso a cuatro grupos (afición, capitanes y entrenadores de selecciones, y prensa). En cada boleta se ordena un Top 3, con puntaje 5-3-1 según la posición. Con ese contexto, la IA pondera tres señales típicas: impacto futbolístico, narrativa del año y consenso transversal (porque no alcanza con dominar solo en un bloque de votación).

La IA se la juega con el ganador de The Best 2025

Según el pronóstico de ChatGPT, el ganador más probable del The Best 2025 al Mejor Jugador masculino será Ousmane Dembélé.

“En el mapa actual del premio, el atacante del PSG aparece como el nombre mejor posicionado para reunir apoyos en los cuatro bloques. Incluso en la previa, medios especializados lo señalan como favoritísimo para quedarse con el galardón”, explica esta IA.

Y agrega para fundamentar su pronóstico: “FIFA lo destaca por una temporada estelar en la que lideró su equipo a la Champions League y a un doblete doméstico. Además, llega con el impulso de haber sido elegido Balón de Oro 2025, un termómetro fuerte de consenso mediático”.

Los que pueden discutirle el premio según ChatGPT:

Kylian Mbappé , por peso global y votos “de reputación”.

, por peso global y votos “de reputación”. Lamine Yamal, por impacto, narrativa y empuje del voto popular.

La letra chica que puede cambiar todo

El punto clave es que cada grupo pesa lo mismo, así que un candidato puede arrasar con fans, pero si no convence a capitanes/DTs/prensa, el resultado se equilibra. Y como el voto es Top 3 con 5-3-1, a veces gana el más “consensuado” aunque no sea el #1 para todos.

Todos los ganadores de The Best al mejor jugador

2016 : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo 2017 : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo 2018 : Luka Modrić

: Luka Modrić 2019 : Lionel Messi

: Lionel Messi 2020 : Robert Lewandowski

: Robert Lewandowski 2021 : Robert Lewandowski

: Robert Lewandowski 2022 : Lionel Messi

: Lionel Messi 2023 : Lionel Messi

: Lionel Messi 2024: Vinícius Júnior