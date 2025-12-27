Es tendencia:
Cuatro palabras bastaron: Mariano Torres hizo emocionar a todo Saprissa por el adiós de Esteban Alvarado

Mientras el retiro de Esteban Alvarado sacude a Saprissa, Mariano Torres habló y sus palabras hicieron emocionar a todos.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Mariano Torres se despidió de Esteban Alvarado.
El Deportivo Saprissa llega al final del 2025 con una noticia que ningún aficionado morado imaginaba escuchar. El viernes 26 de diciembre, en una conferencia de prensa oficial conducida por Erick Lonnis, Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional.

Todo tiene un fin. La dificultad de tomar la decisión era batallar con mi espíritu ganador. El día a día se hacía más pesado de lo normal”, confesó el experimentado guardameta de 36 años, muy señalado en los últimos días por sus errores en la final del Torneo Apertura 2025 ante Alajuelense, partido que terminó siendo el último de su carrera.

Fue un sueño precioso, no cualquiera pudo haber tenido ese recorrido”, añadió Alvarado, poniéndole fin a una etapa que comenzó el 29 de noviembre del 2009, hace ya 16 años.

Saprissa se despide de su guardameta

Tras el anuncio, las redes sociales de los futbolistas del Monstruo se llenaron de mensajes de reconocimiento para el arquero. Compañeros, ex compañeros y figuras del fútbol costarricense dedicaron palabras a quien fue uno de los porteros más influyentes del club en los últimos años.

Esteban Alvarado le puso punto final a su carrera (Saprissa).

Entre todas esas voces, había una que la afición esperaba especialmente: la del capitán Mariano Torres. El argentino no tardó en aparecer con un mensaje contundente y cargado de sentimiento.

Mariano Torres toca el corazón morado

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariano escribió: “Te felicito por la enorme carrera. Fue un placer compartir este tiempo juntos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”. Pero lo que terminó de conmover a la afición morada fueron sus cuatro palabras finales: “Te vamos a extrañar”, acompañadas del emoji de corazón morado.

(Instagram).

Mientras el futuro del arco morado se define para el 2026, el adiós de Esteban Alvarado ya quedó marcado como uno de los momentos más emotivos de la temporada.

