¿Por qué no hay Boxing Day este año? El único partido de Premier League que se jugará el 26 de diciembre y cómo verlo

El Boxing Day tendrá una versión particular durante la temporada 2025, para la que solamente contará con un único partido. Esta histórica costumbre navideña de la Premier League se vio afectada por primera vez en más de cuatro décadas.

Manchester United y Newcastle protagonizarán el enfrentamiento del venidero 26 de diciembre. A continuación, le dejamos a usted todos los datos necesarios para que pueda seguir dicho encuentro, además de conocer el por qué de todo.

¿Qué partido se jugará en el Boxing Day de la Premier League 2025?

Manchester United y Newcastle jugarán este viernes 26 de diciembre del 2025 por la fecha 18 de la Premier League en el Old Trafford, a las 14.00 horas de Centroamérica, 15.00 horas de Panamá y 16.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Newcastle por la Premier League 2025?

El partido podrá observarse en Centroamérica a través de la pantalla de HBO Max.

¿Por qué habrá un único partido en el Boxing Day?

Según informaron desde Inglaterra, la cancelación del Boxing Day se debe a que las cadenas dueñas de los derechos de TV de la liga inglesa presionaron para que la jornada entera se jugase el fin de semana. Un solo partido se dará el viernes 26.

El mismo estará protagonizado por Manchester United y Newcastle. Por ende, el corriente Boxing Day será el que menos encuentros tendrá desde 1982. El resto de los enfrentamientos se darán durante el fin de semana, como de costumbre.

¿Qué es el Boxing Day?

De acuerdo con la creencia popular, en la edad media, se usaba el día posterior a Navidad para que las clases nobles entregaran cestas o cajas con comida y frutas a su servidumbre. Por eso, en países anglosajones, se da una “Segunda Navidad”.

Partidos del 26 de diciembre:

Manchester United vs. Newcastle, Premier League.

Leicester City vs. Watford, Championship.

Birmingham City vs. Derby County, Championship.

Marruecos vs. Malí, Copa Africana de Naciones.

Al Hilal vs. Al Khaleej, Pro League de Arabia Saudita.