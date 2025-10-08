Es tendencia:
Entre Messi, Mbappé y Lamine Yamal: Mariano Torres sorprende a Saprissa mientras define su renovación en Tibás

Mariano Torres aún no define su futuro en Saprissa y ya sorprendió con una imagen que dice más que mil palabras.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Mariano Torres en Saprissa
© SaprissaMariano Torres en Saprissa

El nombre de Mariano Torres volvió a destacarse en el panorama internacional tras aparecer en el top 10 de Sofascore 2025, compartiendo lista con figuras de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Mientras tanto, el capitán del Deportivo Saprissa continúa definiendo su futuro en Tibás, en medio de conversaciones sobre una posible renovación de contrato que mantiene expectante a toda la afición morada.

¿Alerta en Saprissa? Mariano Torres entre los grandes del fútbol Mundial

De acuerdo con los datos publicados por Sofascore, Mariano Torres figura entre los 10 futbolistas con mejores calificaciones del 2025 a nivel mundial, un reconocimiento que reafirma el alto nivel del capitán del Deportivo Saprissa.

Mariano Torres – Saprissa
Mariano Torres – Saprissa

El mediocampista argentino se ubica en el puesto 9 del ranking global, compartiendo lista con estrellas de la talla de Lionel Messi y Kylian Mbappé y Lamine Yamal, lo que refleja el impacto y la regularidad de su desempeño en la liga costarricense.

Sofascore, plataforma especializada en estadísticas futbolísticas, destacó a Mariano Torres por su influencia en el juego, precisión en los pases, liderazgo y constancia en los últimos meses en un rango mínimo de 30 partidos en el año de enero a octubre.

Así está la situación de Mariano Torres con Saprissa

El futuro de Mariano Torres en el Deportivo Saprissa continúa siendo tema de conversación entre los aficionados morados. El capitán argentino tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero aún no se ha confirmado si el club buscará una renovación anticipada o si el jugador optará por cerrar su ciclo tras casi una década defendiendo la camiseta tibaseña

