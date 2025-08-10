Entre Keylor Navas, Donnarumma y Courtois, la leyenda René Higuita no dudó al elegir: “Es el mejor”

René Higuita es una gloria del fútbol mundial. Ícono de las inolvidables décadas de los 80 y los 90, el portero colombiano se ganó su fama mundial por el inolvidable escorpión, aquella maniobra tan poco ortodoxa como sorprendente con la que se lucía sobre la línea del arco.

Pero además de sus locuras, Higuita fue un guardameta completo que brilló en el fútbol de su país y también en España, donde defendió los colores del Valladolid, mientras que con su Selección jugó un Mundial y cinco Copas Américas.

Además, en su carrera anotó 44 goles, 37 de penal y siete de tiros libres, un pionero en la materia que hace que todavía hoy sea recordado y respetado por sus colegas en todo el mundo, una palabra autorizada a la hora de analizar a los mejores porteros del mundo.

Esto piensa René Higuita sobre Keylor Navas

Con ese palmarés, Higuita siempre se mostró muy fanático de Keylor Navas, a quien defendió en cada oportunidad que tuvo, sobre todo en 2017 cuando la estadía del tico en el Real Madrid comenzó a tambalear.

Por aquel entonces, Gianluigi Donnarumma y Thibaut Courtois sonaban para llegar a la Casa Blanca. Y si bien finalmente fue el belga quien se puso la camiseta merengue y terminó por quitarle el puesto a Navas, Higuita no dudó en jugarse y defender al tico.

René Higuita, una leyenda del fútbol mundial. (Getty Images)

“A mí no me queda más que darle mi apoyo, el ánimo y toda la fuerza para que siga adelante con esa fe y esa fortaleza. Ojalá el Real Madrid valoré que tiene a Keylor: el mejor arquero del mundo“, pidió en aquel entonces Higuita en diálogo con el diario La Nación.

“Siento que es un arquero bien fundamentado. Maneja bien los pies, fuera del área lo hace excelente y es muy seguro. En cuanto al juego como líbero, no se ve tanto por las características de juego de su equipo, pero hasta donde lo he visto lo hace muy bien”, valoró el colombiano sobre el tico.