La verdad detrás del acuerdo con Saprissa: Sporting San Miguelito rompe el silencio sobre Tomás Rodríguez

El caso de Tomás Rodríguez dejó de ser una simple negociación y se convirtió en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes centroamericano. Entre versiones cruzadas, molestias desde Paraguay y muchas opiniones en las redes, el nombre del delantero panameño quedó en el centro de la discusión.

En los últimos días, Olimpia denunció cambios de condiciones en las negociaciones y se terminó bajando de la operación. Desde ese momento, mientras Sporting San Miguelito quedaba en el foco de las críticas, Deportivo Saprissa avanzó fuerte y hoy aparece como el principal destino del delantero.

ver también Esteban Alvarado siente la presión: los tres porteros que Saprissa tendría en carpeta para el Clausura 2026

La otra versión sobre el traspaso de Tomás Rodríguez

Con el Decano fuera del camino, Rodríguez quedó muy cerca del equipo morado, a la espera de los últimos pasos formales. Mientras tanto, en Panamá muchos cuestionaron al Sporting y lo acusaron de frenar la carrera del futbolista. Ahí fue cuando el club decidió intervenir.

Este jueves 25 de diciembre, Sporting San Miguelito decidió hablar en medio del escándalo y publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para explicar su postura, dekando en claro su versión sobre cómo se ha manejado el caso.

“Sporting San Miguelito informa a su afición, medios y comunidad deportiva que, en relación con el proceso de negociación por el jugador Tomás Rodríguez, el club ha actuado en todo momento por canales formales, con respeto institucional hacia las partes involucradas y con el objetivo principal de proteger el desarrollo profesional y humano del futbolista.

En las últimas horas han circulado en redes sociales afirmaciones y calificativos que no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas. Sin entrar en debates públicos ni exponer documentación privada, reiteramos:

Sporting San Miguelito no bloquea oportunidades para sus jugadores; trabaja para que cada movimiento se realice de manera ordenada, legal y transparente. Las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad. Cualquier información oficial será comunicada únicamente por nuestros canales institucionales.

Tomás Rodríguez llegaría a Saprissa (Facebook).

Solicitamos respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición”.

Con este mensaje, el club panameño busca dejar claro que no está frenando el futuro del delantero, que las negociaciones tienen sus tiempos y que las condiciones forman parte de cualquier acuerdo entre instituciones. Mientras tanto, Saprissa espera el desenlace. El fichaje parece bien encaminado, pero la novela todavía no termina.