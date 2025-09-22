Mbappé le dijo todo lo que piensa a Dembélé: su mensaje al ganador del Balón de Oro tras no asistir a la gala

Este lunes 22 de septiembre quedará grabado a fuego en la memoria de Ousmane Dembélé. El francés ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera, erigiéndose como el mejor jugador del año por encima de Lamine Yamal, la joya del Barcelona —quien se quedó con el Trofeo Kopa—, y su compañero en el PSG, Vitinha.

Buena parte de los presentes en el Théâtre du Châtelet de París estallaron de algarabía cuando fue anunciado su nombre. Y otro astro que dejó un enorme recuerdo en la retina de todos los futboleros de la ciudad, nada más y nada menos que Ronaldinho, le entregó el trofeo que emocionó hasta las lágrimas al campeón de la última UEFA Champions League.

ver también Lejos de la ceremonia: Kylian Mbappé no se guardó nada sobre el ganador del Balón de Oro 2025

¿Cuál fue el mensaje de Kylian Mbappé para Dembélé?

La noticia tuvo impacto mundial. Y uno de los mensajes que no podía faltar era el de su compatriota Kylian Mbappé, uno de los grandes ausentes en la gala del Balón de Oro donde fue elegido como el séptimo mejor futbolista del 2025.

Publicidad

Publicidad

“Ousmane Dembélé. ¡Cuántas emociones, hermano mío! Te lo mereces mil veces”, fueron las sentidas palabras del delantero de Real Madrid, orgulloso de su compañero de ataque en la selección francesa, en una historia de Instagram.

Noticia en desarrollo