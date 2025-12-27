¿Regresará a Alajuelense? El futuro de Leo Menjívar podría dar un giro inesperado tras no ser campeón en el Apertura 2025 de El Salvador

El mediocampista Leonardo Menjívar finalizó su contrato con Alianza FC tras el cierre del Torneo Apertura 2025 y actualmente se encuentra en condición de jugador libre, a la espera de definir su futuro profesional de cara a la próxima temporada.

ver también “Identidad competitiva”: Alianza es firme con el futuro de Ernesto Corti tras perder la final del Apertura 2025 de El Salvador

Menjívar fue parte importante del exitoso ciclo reciente de los elefantes blancos, siendo bicampeón con los títulos del Apertura 2024 y el Clausura 2025, logros que lo consolidaron como uno de los futbolistas más regulares dentro del plantel albo durante el último año deportivo.

El volante llegó a Alianza en 2024 procedente de Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, etapa que marcó su retorno al fútbol salvadoreño. En su momento, la dirigencia mostró interés en asegurar su continuidad y el presidente Gonzalo Sibrián confirmó negociaciones que culminaron en una renovación por un año, con el respaldo del entonces técnico Ernesto Corti.

Durante ese periodo, Menjívar se ganó un espacio relevante en el frente ofensivo, aportando equilibrio, dinámica y lectura táctica. Sin embargo, con el vínculo ya vencido, hasta ahora no se ha confirmado un nuevo acercamiento por parte de la dirigencia para discutir una posible extensión de contrato, situación comprensible tras el cierre del torneo y la planificación del nuevo campeonato.

Lo que sí está claro es que Alianza ya se mueve en el mercado, con la confirmada llegada de Harold Osorio como refuerzo para el Clausura 2026, mientras el futuro de Menjívar permanece abierto y sin una postura oficial por parte del club subcampeón nacional.

ver también Tras renovarle a Ernesto Corti, Alianza acelera a fondo por un fichaje extranjero: “Casi cerrado”

Por su parte, el jugador y su entorno están abiertos a escuchar ofertas, aunque su prioridad sigue siendo continuar en Alianza. Un retorno a Alajuelense luce prácticamente descartado, mientras que el gran objetivo del mediocampista es volver a la Selección de El Salvador y ganarse la confianza de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, un factor clave en la decisión que tomará en las próximas semanas.

Publicidad