La Liga Nacional de Guatemala se prepara para una jornada de definición a todo o nada. Tras el gane 2-0 de Antigua GFC sobre Municipal, los coloniales llegan a la vuelta con una ventaja importante, pero nada está escrito: los rojos se aferran a su historia, su gente y su poder ofensivo para intentar una remontada que les dé la ansiada estrella 33.
Guatemala
Municipal vs. Antigua GFC: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala
Los rojos y coloniales definirán quien será el campeón del torneo guatemalteco en El Trébol.
LLEGAN AL TRÉBOL
Jugadores de Antigua ya están en el campo rojo.
CREEN EN LA REMONTADA
Aficionados de Municipal llegan en gran número al estadio El Trébol.
¡Bienvenido al minuto a minuto de Municipal vs. Antigua!
En FCA le traemos todos los detalles de la final de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 18:00 de Guatemala y el resto de la región central (19:00 de Panamá y 20:00 ET de Estados Unidos).
