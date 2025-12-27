Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Municipal vs. Antigua GFC: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

Los rojos y coloniales definirán quien será el campeón del torneo guatemalteco en El Trébol.

LLEGAN AL TRÉBOL

Jugadores de Antigua ya están en el campo rojo.

Publicidad

CREEN EN LA REMONTADA

Aficionados de Municipal llegan en gran número al estadio El Trébol.

Tweet placeholder

¡Bienvenido al minuto a minuto de Municipal vs. Antigua!

En FCA le traemos todos los detalles de la final de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 18:00 de Guatemala y el resto de la región central (19:00 de Panamá y 20:00 ET de Estados Unidos).

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Siga el partido de Municipal vs. Antigua
© AntiguaSiga el partido de Municipal vs. Antigua

La Liga Nacional de Guatemala se prepara para una jornada de definición a todo o nada. Tras el gane 2-0 de Antigua GFC sobre Municipal, los coloniales llegan a la vuelta con una ventaja importante, pero nada está escrito: los rojos se aferran a su historia, su gente y su poder ofensivo para intentar una remontada que les dé la ansiada estrella 33.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Roberto Hernández confirma noticia que todo Xelajú esperaba para 2026
Guatemala

Roberto Hernández confirma noticia que todo Xelajú esperaba para 2026

Municipal vs. Antigua GFC: alineaciones para la final de vuelta del Apertura
Guatemala

Municipal vs. Antigua GFC: alineaciones para la final de vuelta del Apertura

Municipal da noticia que le podría dar ventaja para buscar la remontada en la final contra Antigua
Guatemala

Municipal da noticia que le podría dar ventaja para buscar la remontada en la final contra Antigua

Cuatro palabras bastaron: Mariano Torres hizo emocionar a Saprissa por el adiós de Alvarado
Deportivo Saprissa

Cuatro palabras bastaron: Mariano Torres hizo emocionar a Saprissa por el adiós de Alvarado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo