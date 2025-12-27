Municipal vs. Antigua GFC: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

En FCA le traemos todos los detalles de la final de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 18:00 de Guatemala y el resto de la región central (19:00 de Panamá y 20:00 ET de Estados Unidos).

La Liga Nacional de Guatemala se prepara para una jornada de definición a todo o nada. Tras el gane 2-0 de Antigua GFC sobre Municipal, los coloniales llegan a la vuelta con una ventaja importante, pero nada está escrito: los rojos se aferran a su historia, su gente y su poder ofensivo para intentar una remontada que les dé la ansiada estrella 33.