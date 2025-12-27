Lo quiere Javier López: Motagua avanza por el fichaje de un referente de la Selección de Guatemala

Guatemala se encuentra en proceso de cambios futbolísticos. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, tanto el fútbol local como lo administrativo quedó bajo una atenta lupa. Todo ya está en observación.

Luis Fernando Tena continúa al mando de la Selección Nacional y analiza cómo le va a cada una de sus figuras. Entre las mismas, un nombre llamó la atención de Javier López, quien pretende llevarse al futbolista para que integre el Motagua.

Se trata de José Ardón, el capitán de Antigua GFC que disputó la final del Torneo Apertura 2025. Además, es una gran pieza en La Bicolor. Su gran rendimiento dio por aludido a López, quien siente que debe integrarlo cuanto antes a su plantilla.

ver también Municipal vs. Antigua GFC: alineaciones para la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Motagua busca a José Ardón, capitán de Antigua GFC y referente en Guatemala

Motagua inició una serie de movimientos importantes de cara a la temporada del año próximo. Algunos futbolistas serán dados de baja, en tanto otros arribarían al equipo cuanto antes. Javier López parece tener definidos cuáles son los nombres.

Según confirmó el periodista Esteban Guerrero a través de su cuenta de X, López tiene entre cejas a José Ardón. El director técnico lo tuvo durante su paso por el Antigua GFC. Es el capitán del equipo y una figura de la Selección de Guatemala.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En cuanto a los jugadores que van de salida, el nombre que más interesante es el de Carlos Argueta. Polifacético, puede oficiar tanto de lateral como de volante, y esto quizás le ayude a encontrar nuevos horizontes, porque no será considerado.